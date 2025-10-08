Full Belie en Google Maps, ¡este hombre está realmente perdido y tarde para el trabajo!

VIVA – un hombre de Tailandia experimentado eventos desagradables después de seguir la dirección Google Maps El equivocado. En lugar de llegar al trabajo a tiempo, llegó dos horas tarde porque se dirigió a una nueva carretera de peaje que aún no se abrió completamente al público.

Este evento rápidamente se volvió viral en las redes sociales y planteó un debate sobre la precisión de los mapas digitales.

Google Maps en Android Auto

Incidente temprano: después de la ruta incorrecta

Este incidente ocurrió en Bangkok, Tailandia. Conductor Esto tiene la intención de dirigirse a su lugar de trabajo en el centro de Westgate, un famoso centro comercial en los suburbios. Como la mayoría de las personas modernas, se basa en Google Maps como guía navegación a diario.

Sin embargo, cuando llegó a una gran intersección, la aplicación en realidad le pidió al conductor que girara a la derecha hacia la nueva carretera de peaje llamada autopista M81, a pesar de que debería girar a la izquierda hacia la ruta principal correcta.

En el mapa de Google, el camino de peaje M81 parece haber estado funcionando completamente. Pero en realidad, la mayor parte del acceso a la salida y un cambio de sentido en el camino en la carretera todavía está en la etapa de desarrollo y solo se abre para realizar pruebas en ciertos momentos, como los fines de semana. Como resultado, una vez que el conductor ingresó a la carretera, no había salida a decenas de kilómetros.

Cuando se dio cuenta de que la dirección que tomó no estaba de acuerdo con el plan, el conductor intentó seguir las instrucciones de Google Maps para hacer giro en U. Sin embargo, la carretera de peaje M81 tiene una barrera permanente y no hay lugar para regresar. Finalmente se vio obligado a seguir adelante hasta que encontró la salida oficial que se había abierto.

Desafortunadamente, la distancia a la salida está bastante lejos, y el flujo de tráfico de la mañana en la carretera de peaje también está llena. Después de salir con éxito y volver al camino correcto, el tiempo ha mostrado más de dos horas desde el cronograma que debería ser. El hombre llegó a su oficina con una sensación de molestia debido a perder mucho tiempo debido al error del sistema de navegación.

Problemas similares ocurren en otros países

Los errores de navegación no son nuevos para los usuarios de aplicaciones de mapa digital. Un caso similar ocurrió en India en 2024, cuando Google Maps dirigió al conductor al puente inacabado. El incidente condujo a trágico porque el vehículo cayó del puente y causó víctimas.