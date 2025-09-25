Fugitivos Durante días, los perpetradores de asesinatos sádicos en Pacitan fueron encontrados muertos en el bosque

PacitanoVIVA -Sidentes de Temon Village, distrito de Arjosari, Pacitan, Java Oriental, se sorprendieron nuevamente por el descubrimiento de un cadáver masculino que se había podrido en el área forestal el jueves por la tarde, 25 de septiembre de 2025. asesinato Y puñalada Contra una familia de su ex esposa el 20 de septiembre de 2025.

El cadáver fue encontrado en un acantilado a aproximadamente un kilómetro del asesinato. El descubrimiento comenzó cuando los residentes olieron el olor picante alrededor del bosque, luego junto con el Tni Babinsa Koramil Arjosari realizó una búsqueda hasta que finalmente encontró el cuerpo.

El proceso funerario de las víctimas del lector en Pacitan Foto : Agus wibowo/tvone/pacitan

«Inicialmente olió a los olores desagradables, después de ser rastreado, resultó que había un cadáver en el acantilado», dijo Budi Siswoyo, uno de los residentes que participaron en la búsqueda, jueves (25/09/2025).

El equipo de la policía de Pacitan Inafis evacuó inmediatamente el cuerpo y lo llevó al Dr. Darson Pacitan para la autopsia. De los resultados de los exámenes médicos y la información familiar, es cierto que el cuerpo es Arif Setiawan. La herida cortada en las manos y la ropa usada es idéntica a las características de los perpetradores que anteriormente eran fugitivos.

El jefe de policía de Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar, confirmó la identidad de la víctima. Basado en los resultados de la autopsia y la información familiar, el cuerpo encontrado fue el verdadero Arif Setiawan, los perpetradores del asesinato en Temon Village.

Ahora, el cuerpo de Arif Setiawan está enterrado en la morgue de RSUD Dr. Darsono antes de ser entregado a la familia en la aldea de Kayen, distrito pacitano, para ser enterrados. Con la muerte de los perpetradores, el proceso legal contra él murió automáticamente por ley. (Agus Wibowo/Tvone/Pacitan)