Fugitivo por corrupción crediticia ficticia en un banco estatal arrestado por valor de miles de millones de rupias, 2 más siguen prófugos

Labuan Bajo, EN VIVO – Uno de ellos provenir presuntos casos criminales corrupción con modo crédito ficticio en uno de los bancos estatales en Sikka Regency, East Nusa Tenggara (NTT), se rindió.

Lea también: Impactante confesión de Dugi Telenggen, fugitivo del KKB finalmente capturado



«El sospechoso tiene las iniciales SM», dijo la jefa de la Fiscalía del Distrito de Sikka (Kejari), East Nusa Tenggara (NTT), Henderina Malo a través del Jefe de la Sección de Inteligencia de la Fiscalía de Sikka, Okky Prastyo Ajie, citado el martes 28 de octubre de 2025.

SM es uno de los ocho sospechosos de delitos de corrupción cometidos en tres unidades de uno de los bancos estatales, a saber, la unidad Kewapante, la unidad Nita y la unidad Paga. Actualmente sólo dos sospechosos, ADES y el prófugo DDH, siguen en libertad.

Lea también: Cierre del gobierno de EE.UU., personal militar amenazado con no recibir pago



«Después de entregarse, el sospechoso SM se someterá a más procesos legales, incluida una detención durante 20 días para llevar a cabo más procesos legales», dijo.

«La Fiscalía del Distrito de Sikka se compromete a resolver este presunto caso de corrupción y continuar el proceso legal de acuerdo con las normas aplicables», dijo nuevamente.

Lea también: Sandra Dewi retira la demanda que se oponía a la confiscación de activos relacionados con el caso del estaño, ¿cuál es el motivo?



Anteriormente, la Fiscalía del Distrito de Sikka (Kejari), East Nusa Tenggara (NTT) nombró a ocho personas como sospechosas en un caso de presuntos actos criminales de corrupción utilizando crédito ficticio o crédito en uno de los bancos estatales de la zona.

«Después de que se tomó esta determinación, los sospechosos fueron detenidos durante 20 días para la siguiente serie de procesos legales», dijo la jefa de la Fiscalía de Sikka, Henderina Malo, a través del jefe de la Sección Intel de la Fiscalía de Sikka, Okky Prastyo Ajie.

Añadió que entre los sospechosos se encontraban las iniciales AVADL, MJ, YD, YS y YM. El sospechoso YM está detenido por otro caso. Mientras tanto, otros tres sospechosos siguen en la lista de buscados (DPO), a saber, ADES, DDH y SM.

Okky Prastyo Ajie explicó que los actos delictivos cometidos por los sospechosos se llevaron a cabo en tres unidades de uno de los bancos estatales, a saber, la unidad Kewapante, la Unidad Nita y la Unidad Paga.

También explicó varios modus operandi utilizados por los perpetradores para desembolsar crédito en los bancos durante el período 2021-2023, incluida la manipulación de documentos en la que los empleados del banco manipulan los documentos de solicitud de crédito manipulando los datos de los clientes para que cumplan con los criterios de los requisitos crediticios.