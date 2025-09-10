Yakarta, Viva – Equipo conjunto de la Dirección Sub de Delitos y Violencia de la Dirección de Investigación Penal General Polda Metro JayaHubinter (Interpol) Sede de la Policía Nacional, juntos Policía Especial Sri Lanka logró arrestar a cinco fugitivo Clase de pargo de Sri Lanka.

El arresto se llevó a cabo en el área de Kebon Jeruk, West Yakarta. Esto fue justificado por el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de la Policía Ade Ary Syam Indradi.

«El equipo conjunto de Jatanras Polda Metro Jaya, Hubinter (Interpol) de la sede de la Policía Nacional y la Policía Especial de Sri Lanka lograron arrestar a 5 fugitivos número 1 en Sri Lanka», dijo Ade Ary, miércoles 10 de septiembre de 2025.



5 fugitivos de Snapper de Sri Lanka fueron arrestados en Indonesia

El ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta dijo el para autor Involucrado en casos de tráfico de drogas y varios casos de asesinato en Sri Lanka. Después de ser arrestado en el país, el equipo entregó a los perpetradores a la policía de Sri Lanka en el Aeropuerto Internacional Bandaranaaike (BIA) en Katunayaye.

«Y estrechamente protegido por el Departamento de Investigación Criminal (CID) para su posterior procesamiento», dijo.

Además, una de las arrestadas fue Sri Lanka World World figuras, Mandinu Padmasiri alias Keelbaddara Padme. Es conocido como un criminal organizado que es bastante temido en su país.

«Una de ellas son las figuras del mundo subterráneo, los famosos criminales organizados Mandinu Padmasiri, también conocido como ‘Keelbaddara Padme’ y miembros de pandillas conocidos como ‘Comando Salintha’, ‘Backhoe Saman’, ‘Thembili nacido’ y Kudu Nilantha», dijo.