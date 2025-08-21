¡Fugas! Este es el grupo más peligroso que es más indonesio

Yakarta, Viva – Indonesia continúa enfrentando el ataque ransomware Amenazas persistentes sofisticadas y avanzadas (APTO) activo. Este es uno de los últimos hallazgos de compañías de seguridad cibernética y privacidad digital global, Kaspersky.

Igor Kuznetsov, director del Equipo de Investigación y Análisis Global de Kaspersky (Great), reveló que el negocio en Indonesia enfrentó el mayor número de ataques de ransomware (57,554) el año pasado entre otros países de la región del sudeste de Asia.

También reveló recientemente cómo las obras internas Función – Un grupo de ransomware que describe el futuro del crimen cibernético masivo: impulsado, multifuncional, muy adaptativo y opera en grandes cantidades con un bajo rescate de US $ 10 mil para maximizar las ganancias.

Además, este grupo de delitos cibernéticos se dirige al gobierno, la tecnología, los sectores de finanzas y educación, incluso en Indonesia.

«El futuro del cibernético de Indonesia promete un rápido crecimiento, pero también presenta desafíos de seguridad cada vez más complejos. La aceleración rápida de su economía digital, la adopción de nuevas tecnologías, como IoT, IA y 5G, de acuerdo con la tendencia de aumentar los ataques cibernéticos dirigidos a este país. La defensa cibernética ya no debería limitarse al» sistema de seguridad «, sino que se convierte en parte de una estrategia de defensa activa», dijo igor.

Continuó, protegiendo la infraestructura de información nacional (VII) es un paso que debe ser elogiado por el gobierno indonesio.

La nación que se considera exitosa en la competencia digital no es la nación con el equipo más caro, sino una nación que puede construir una postura digital activa, comenzando con una combinación de capacidades técnicas, una fuerte conciencia y el coraje de actuar antes de que ocurran los ataques.

«Y estoy seguro de que Indonesia está lista para enfrentar todos estos desafíos», dijo. Las organizaciones en Indonesia también están atormentadas por grupos APT avanzados que se dirigen a individuos y sectores importantes en Indonesia.

Los grupos aptos dirigidos a Indonesia el año pasado, según Kaspersky, incluyen misterioso elefante, dragón de primavera, loto oceánico, Toddycat, Lázaro, Tetris Phantom y Acero.

Sidewinder es el más famoso y más activo entre los grupos aptos que apuntan activamente a Indonesia. Apodado como «la amenaza más agresiva en el Pacífico de Asia», el actor de amenaza apunta a las entidades gubernamentales, militares y diplomáticas en la región con la lanza de phishing y la plataforma de ataque sofisticada.

Además de Indonesia, Sri Lanka, Nepal, Myanmar y Filipinas también son el objetivo de este grupo. En 2024, la última telemetría de Kaspersky también logró detener 20 millones de ataques de varias fuentes en línea dirigidas a usuarios en Indonesia.

Alrededor de tres millones de ataques con explotación, y otros tres millones de ataques con puerta trasera, también se evitaron con éxito en el mismo período. Además, Kaspersky también detectó más de 649,267 esfuerzos de malware bancario para usuarios en Indonesia el año pasado.

Este hallazgo está en línea con los últimos anuncios del Ministerio de Comunicación y Digital (Kemenkomdigi) de que hay 800 mil informes relacionados con el fraude bancario en Indonesia. Esto debería ser una preocupación importante porque las pérdidas financieras debidas a la delincuencia cibernética en Indonesia pueden alcanzar Rp476 mil millones.

«Indonesia es un país rico en datos. Con un alto nivel de penetración en Internet, no es sorprendente que estos datos valiosos atraen a los ciberdelincuentes. APT Campaign Orge, actividades de ransomware y otras infecciones en línea dirigidas a organizaciones e individuos aquí subrayan las necesidades urgentes de la estrategia de defensa cibernética integrada», explicó Igor.