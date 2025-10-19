Fugas en el MG S6 EV, marcas de automóviles que no se venden y monovolúmenes de puertas corredizas baratos

Jacarta – El sábado 18 de octubre de 2025, Viva Automotriz ocupado con noticias interesantes que te despiertan la curiosidad. De una fuga accidental MG S6 Los vehículos eléctricos pasan la prueba Euro NCAP y la lista de marcas móvil ventas trágicas en Indonesia, a recomendaciones monovolumen Puertas correderas anti-complicaciones usadas en estacionamientos estrechos a partir de IDR 100 millones. Aquí están los tres artículos más populares de hoy que debe leer para conocer las últimas novedades sobre automoción.

Lea también: La competencia es feroz, aquí hay una lista de marcas de automóviles cuyas ventas son trágicas en RI



1. El nuevo coche eléctrico de MG fue un fracaso secreto



El MG S6 EV se filtró durante la prueba de choque EURO NCAP.

Lea también: Sin complicaciones en estacionamientos estrechos: monovolumen económico con puertas correderas a partir de 100 millones de IDR



La fuga del MG S6 EV se reveló a través de fotografías de pruebas de choque Euro NCAP, que muestran un diseño frontal similar al S5 con luces LED DRL modernas, una parte trasera estilo Mercedes-Benz EQA, así como un interior futurista con una pantalla grande y un volante cuadrado. Este SUV eléctrico logró 5 estrellas con una puntuación de 92% de protección para adultos, 85% de protección para niños, y la variante 2WD/4WD con 228 hp está lista para su lanzamiento a fines de noviembre de 2025. Leer más.

2. Competencia feroz: esta es una lista de marcas de automóviles cuyas ventas son trágicas en Rhode Island

Lea también: ¿Siguen siendo eficaces las exposiciones automotrices para vender coches?





Polytron abre su primera sala de exposición en Yakarta Foto : VIVA.co.id/Muhammad Indra Nugraha

Los datos de Gaikindo para enero-septiembre de 2025 muestran que Peugeot y Jeep tuvieron cero ventas, Audi solo tuvo 11 unidades, Tata Vacuum y Polytron tuvieron 47 unidades, mucho menos que Toyota, que domina el mercado, a pesar de que las ventas totales al por mayor cayeron un 4% a 435.390 unidades. Los altos precios, los segmentos estrechos y la falta de innovación dificultan que estas marcas compitan en medio del objetivo nacional de 900.000 unidades. Leer más.

3. Sin complicaciones en estacionamientos estrechos: monovolumen económico con puertas correderas a partir de 100 millones de IDR



Toyota Sienta totalmente nuevo en Bandung.

Monovolúmenes usados ​​como el Nissan Serena C24 Rp. 85-100 millones con cabina para 8 pasajeros y puertas corredizas eléctricas, el Toyota Sienta 2016 Rp. 120-130 millones para economía de combustible, y el Hyundai H-1 Rp. 110-140 millones en estilo hotel son opciones prácticas para familias en estacionamientos reducidos. Estos modelos ofrecen fácil acceso, espacio espacioso y mantenimiento asequible, pero verifique el estado de la puerta corrediza y el motor antes de comprarlos. Leer más