Fugas de 2 autos Changan listos para debutar en RI

Jacarta – Una de las marcas de automóviles líderes a nivel mundial de China, Changán oficial anunció su presencia en el mercado Indonesia. Este paso supone un impulso importante en los esfuerzos de la empresa por llevar a cabo su misión global: liderar soluciones de movilidad sostenible.

A través de una colaboración estratégica con Indomobil Group, ambos demuestran el compromiso de Indomobil de ampliar su cartera de marcas global y fomentar el desarrollo de la industria del vehículo. electricidad a nivel nacional.

Changan oficialmente presente en Indonesia

El director del Grupo Indomobil, Andrew Nasuri, explicó que la entrada de Changan no es sólo la presencia de un nuevo actor en el mercado automotriz, sino que presenta una nueva perspectiva en la movilidad.

«Esperamos presentar una solución que combine tecnología global con un profundo conocimiento de las necesidades de los consumidores indonesios, para brindar una experiencia de conducción más segura, eficiente y conectada», dijo Andrew Nasuri en Yakarta el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Asimismo, el vicepresidente ejecutivo senior de Changan Automobile, Ye Pei, dijo que Indonesia tiene una posición estratégica en el mapa de la movilidad verde en el sudeste asiático.

«A través de nuestra asociación con Indomobil Group, nos comprometemos a construir una base sólida que incluya productos, tecnología y servicios de primer nivel para respaldar la transición a la electrificación en Indonesia», dijo Ye Pei.

Listo para lanzar 2 modelos móvil ¡A la vez!

Para empezar, Changan lanzará dos productos a la vez. Se sabe que los vehículos de cuatro ruedas se llaman Changan Deepal SO7 y Lumin. Lo más probable es que ambos se comercialicen en la Gaikindo Jakarta Auto Week o en la exposición GJAW 2025.

Si el Deepal SO7 tiene el estatus de un sedán eléctrico futurista, el Lumin es un pequeño coche eléctrico o micro EV específico para consumidores urbanos.

Hablando de motor, el Deepal S07 utiliza un motor eléctrico con una potencia de 160 kw de potencia y 320 Nm de par. Mientras tanto, la batería con una capacidad de 79,9 kwh hace que el vehículo sea capaz de recorrer una distancia máxima de 560 km.

Coche eléctrico Changan Lumin

Mientras tanto, para Lumin, el motor eléctrico puede producir 35 kw de potencia con 101 Nm de par. Mientras tanto, la batería es de 28 kwh con un kilometraje máximo de 301 km.

«La asociación entre Indomobil y Changan Automobile marca un nuevo capítulo para brindar una movilidad más inteligente y sostenible al pueblo indonesio. Estamos comprometidos a brindar innovación significativa y de alta calidad que aumente el valor para los consumidores y al mismo tiempo fortalezca el ecosistema nacional de vehículos eléctricos», dijo Andrew Nasuri.