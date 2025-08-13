¡Fugas! 100 viajes más ingresaron a la lista de casos de presunta corrupción en la cuota de peregrinación

Yakarta, Viva – La Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) sospecha que hay más de 100 agencias de viajes Hajj involucradas en el presunto caso de corrupción relacionado con la determinación de las cuotas y la implementación de Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«Viajes (HAJJ Travel Agency, ed.) No es solo una docena, incluso si no estoy equivocado más de 100, sí. Hay muchos», dijo el diputado interino de acción y ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Jakarta, martes por la noche (12/8/2025).

Diputado interino para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu

ASEP explicó, la gran agencia de viajes obtuvo una ración Haji soñando Específicamente, la asignación de 10,000 cuotas adicionales para Hajj en 1445 hijri o 2024 AD.

«Tal vez si los grandes viajes se hacen más grandes, más así, la cuota ha sido de los 10,000. Si el pequeño viaje es 10 o realizado 10. Entonces, según viajes, así», dijo.

La cuota de peregrinación especial adicional de 10,000 está regulada en el decreto del Ministro de Religión Número 130 de 2024 sobre la cuota adicional de Hajj de 1445 Hijri/2024 AD. Basado en el decreto, del total de 20,000 cuotas adicionales obtenidas por Indonesia del gobierno de Arabia Saudita, dividida en 10,000 cuotas regulares de Hajj y 10,000 cuotas especiales de Hajj.

Este caso comenzó a ser investigado por el KPK el 9 de agosto de 2025, después de examinar previamente al ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumas el 7 de agosto de 2025. El KPK también coordinó con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular la pérdida potencial del estado.

El cálculo inicial del KPK anunciado el 11 de agosto de 2025 declaró que el valor de la pérdida de estado en este caso alcanzó más de RP1 billones. En la misma fecha, el KPK también evitó que tres personas viajaran al extranjero, a saber, el ex ministro de religión Yaqut Cholil Qoumas, un ex personal, especialmente Ishfah Abidal Aziz, y el propietario de Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Además de la investigación de KPK, el Comité Especial (Pansus) del cuestionario DPR RI Hajj también reveló la existencia de irregularidades en la implementación Haji 2024. Uno de los aspectos más destacados es la distribución de una cuota adicional de 50:50 entre Hajj regular y Hajj especial.

Según el Comité Especial, esta política es contraria al Artículo 64 de la ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah, que establece la parte de una cuota especial del Hajj de solo el 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento restante para la cuota regular de Hajj. (ENTRE)