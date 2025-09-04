¡Fuga de micrófono! Putin y Xi Jinping fueron atrapados Chating u Organ Trasplantation y Eternal Life

Beijing, Viva – Presidente Rusia Vladimir Putin y presidente Porcelana Xi jinping Involucrado seriamente pero brevemente al asistir desfile militar En Beijing City, China, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Ambos líderes hablan sobre cómo trasplante Los órganos pueden conducir a la eternidad. Esta conversación se reveló en un breve chat Putin y Xi que fueron grabados accidentalmente por micrófonos y filtrados al público en un desfile militar, según informó El guardián.

El presidente ruso estuvo en Beijing el miércoles con el líder chino, quien recibió a los Aliados en un 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando Putin y Xi caminaron frente a la delegación de líderes extranjeros, los medios gubernamentales mostraron grabaciones directas que registraron algo de lo que parecía una conversación personal.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino Xi Jinping se filtraron

Mientras caminaban hacia el escenario en el campo de Tiananmen, el traductor de Putin fue escuchado en mandarín: «La biotecnología continúa desarrollándose».

Después de una breve conversación que no se escucha, el traductor agrega: «Los órganos humanos pueden seguir siendo trasplantados. Cuanto más viva, más joven, y [Anda] puede incluso lograr la eternidad «

Xi, que no fue visto en la cámara, se escuchó en mandarín: «Algunas personas estiman que en este siglo los humanos pueden cumplir hasta 150 años».

Putin luego confirmó a los periodistas que había discutido la posibilidad de mejorar significativamente la esperanza de vida humana con XI.

Los dos líderes mostraron poca intención de liberar su poder durante su vida. En 2018, Xi eliminó el límite de tiempo del departamento presidencial, que allanó el camino para que él gobernara indefinidamente. Putin también ha cambiado la ley rusa para que tenga el departamento.

Algunas élites rusas, incluido Putin, han estado interesados ​​durante mucho tiempo en la larga vida y la ciencia de extender la vida.

En 2024, Putin instruyó a los miembros del parlamento que estableciera un centro de investigación llamado una nueva tecnología de preservación de la salud, que se dedicó a combatir el envejecimiento.

Este proyecto se centra en el desarrollo de «tecnología que evita el envejecimiento celular, la neurotecnología y otras innovaciones que tienen como objetivo garantizar una larga vida».

Según la investigación anterior de los medios independientes rusos, Meduza, Mikhail Kovalchuk, una familia de confianza de Vladimir Putin durante mucho tiempo, liderando la investigación rusa sobre la eternidad, un tema que, según los informes, se convirtió en su obsesión y otras figuras influyentes cerca de Kremlin.

Meduza informó que Kovalchuk ha invertido en tecnología de impresión de órganos que utiliza células culturales de laboratorio para producir órganos de reemplazo.

La hija mayor de Putin, la endocrinóloga Maria Vorontsova, recibió millones de dólares del gobierno ruso para estudiar la renovación celular y las formas de extender la salud humana y la longevidad, además de estar involucrado en el programa de investigación genética relacionada con Kovalchuk.

Cuando los Estados Unidos le impusieron sanciones en 2022, el Departamento de Asuntos Exteriores dijo que dirigió el programa genético financiado por Kremlin por valor de miles de millones de dólares.

Putin y Xi caminaron junto al líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su conversación, quien sonrió y miró a Putin y Xi. No está claro si su conversación fue traducida a él.

La siguiente grabación muestra que los tres líderes subieron las escaleras al escenario para ver el desfile.

El momento fue transmitido en vivo por estaciones de televisión gubernamentales de CCTV a otros medios, incluidas las agencias de noticias internacionales AP Y Reuters.

Al desfile militar chino más grande al que existieron una vez asistieron 50,000 espectadores y grandes exposiciones de hardware militar, desde tanques y drones hasta misiles, chorros de combate y aviones sigilosos.

Este espectáculo se ve como una forma de resistencia al oeste. Otros asistentes presentes incluyeron al presidente Bielorrusia, Aleksander Lukashenko, presidente iraní, Masoud Pezishkian y jefe de Myanmar Junta, Min Aung Hlaing.

En su discurso oficial, Xi le dijo a la audiencia que el pueblo chino estaba firmemente «en el lado derecho de la historia». Dijo que China era un gran país que «nunca fue intimidado por las leyes», que parecía estar cubierta de referirse a los Estados Unidos y sus aliados, y agregó que China era «imparable».