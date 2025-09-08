Fuga de ácido clorhídrico reportado en la planta química en el Tarapur MIDC de Palghar







El lunes por la noche se informó una fuga diluida de ácido clorhídrico desde un tanque de almacenamiento en una planta química ubicada en el área industrial de Tarapur Midc en Palghar Distrito, la agencia de noticias PTI informó. Afortunadamente, no se han reportado lesiones, declaró un funcionario cívico.

El incidente ocurrió alrededor de las 7 pm en las instalaciones de Aarti Drugs Limited, según Yasin Tadvi, Jefe de la Célula de Administración de Desastres, Thane Municipal Corporation.

«Según los informes, un tanque de almacenamiento que contiene ácido clorhídrico diluido se agrietó, liberó densos humos. Causó el pánico en las áreas vecinas de Salwad y Shivajinagar. Las personas y los trabajadores de la brigada de bomberos de Salwad y Shivajinagar se sintieron la irritación del ojo y la garganta.

«Se han tomado medidas de contención necesarias. No hay un informe de lesiones debido a la fuga hasta ahora. Personal de Maharashtra La Junta de Control de Contaminación (MPCB) y la policía están en el sitio para supervisar más controles de seguridad. Las autoridades están monitoreando la situación y evalúan si es necesaria una evacuación o apoyo médico adicional «, agregó TADVI.

Tres contenedores se lavan en tierra en Palghar, uno lleva una sustancia similar al aceite

El distrito de Palghar fue testigo de una situación tensa en la mañana del 7 de septiembre después de que tres contenedores se lavaron en tierra cerca de las aldeas de Shirgaon-Usbhav y Satpati Dandipada bajo los límites de la estación de policía de Satpati.

Según la policía, alrededor de las 9 am, los pescadores locales vieron los contenedores a la deriva debido a las mareas altas e inmediatamente alertaron a la policía de Satpati.

Un equipo de policía se apresuró al lugar e informó al departamento de aduanas, la Guardia Costera, Junta Marítima de Maharashtra (MMB), Departamento Forestal y otras autoridades interesadas, que fueron llamadas para acciones conjuntas.

Tras la inspección, se encontró que uno de los contenedores contenía una sustancia similar al aceite, lo que representa una amenaza potencial para la vida marina en caso de una fuga.

Considerando las condiciones de marea, policíaCon la ayuda de una grúa, cambió de forma segura un contenedor a la costa, mientras que los esfuerzos están en curso para recuperar los dos buques restantes.

El Superintendente de Policía de Palghar, IPS Yatish Deshmukh, visitó el sitio y dirigió otras operaciones. La acción está siendo dirigida por la estación de policía de Satpati a cargo, el inspector Uddhav Surve, en coordinación de múltiples departamentos.

(Con entradas PTI)





Fuente