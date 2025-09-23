Fuerzas armadas para probar drones, sistemas de contra-drone en octubre ejercicio







Las fuerzas armadas probarán las capacidades de algunos de sus drones y sistemas de contra-maneja Durante un ejercicio del personal de defensa integrado de la sede (IDS HQ) en la primera semana de octubre, dijo el martes un alto funcionario.

El ejercicio se llevará a cabo en algún lugar de Madhya Pradesh del 6 al 10 de octubre, dijeron las fuentes.

En su discurso en una conferencia sobre sistemas de defensa aérea, el mariscal aéreo Rakesh Sinha, subdirector de personal de defensa integrado (OPS) en HQ IDS, también habló de las lecciones extraídas de la Operación Sindoor y la necesidad de «mantenerse por delante» del adversario en el pensamiento y la planificación militar.

La conferencia organizada en Delhi fue temático en `Sistemas de defensa aérea y de UAVS de Counter: el futuro de la guerra moderna ‘y vio la participación de oficiales militares superiores, representantes de varias empresas en la industria de defensa y expertos en dominios.

Un alto funcionario de los ID de HQ dijo que el ejercicio se llama ‘Cold Start`.

Más tarde, interactuando con PTI al margen del evento, el mariscal de aire Sinha dijo que el ejercicio se llevará a cabo en el sector central y verá la participación de los tres servicios.

Además, los socios de la industria, los socios de investigación y desarrollo, la academia y otros participarán en el próximo ejercicio.

«Probaremos algunos de nuestros drones y sistemas de contracondeo durante este ejercicio … con el objetivo de tener un sistema de defensa aérea y contra-UA que sea más robusto». teniente general Dijo Sinha.

Contra-UA se refiere a los sistemas aéreos contra-confirmados.

El ejercicio se produce poco más de un mes después de que `Ran Samwad`, un seminario tri-servicio de su tipo en la guerra, la guerra y la guerra se llevaron a cabo en el Ejército de la Guerra del Ejército en Mhow en Madhya Pradesh.

Entregando la dirección plenaria en el seminario militar el 27 de agosto, Ministro de defensa Rajnath Singh enfatizó la necesidad de permanecer preparado para nuevas innovaciones y desafíos imprevistos mientras domina las tecnologías existentes para mantenerse a la vanguardia de la curva.

Él llamó la fusión de la tecnología y la sorpresa como la razón principal detrás de la creciente complejidad e impredeciblemente de la guerra moderna.

«Las guerras futuras no serán simplemente batallas de armas; serán un juego combinado de tecnología, inteligencia, economía y diplomacia. La nación que domina el triángulo de la tecnología, la estrategia y la adaptabilidad surgirá como el verdadero poder global.

«Este es el momento para aprender de la historia y escribir una nueva. Este es el momento para anticipar el futuro y dar forma a uno», dijo Singh.

