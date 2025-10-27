Fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU FPNUL en el Líbano atacada por drones y tanques israelíes

LíbanoVIVA – Militar Israel lanzado ataque a una patrulla de paz de la ONU UNIFIL en el Líbano, el domingo 26 de octubre de 2025. No hubo informes de personal herido ni de equipos dañados en el ataque.

«Esta tarde (domingo rojo), alrededor de las 17.45 (22.45 WIB), un dron (zumbido) Israel se acercó a una patrulla de la FPNUL que operaba cerca de Kfar Kila y arrojó granadas», dijo la FPNUL en un comunicado.

El ataque israelí continuó en tierra, donde un tanque sionista atacó a las fuerzas de paz de la FPNUL en el Líbano.



VIVA Military: Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (FPNUL)

«Unos momentos después, un tanque israelí abrió fuego contra las fuerzas de paz. Afortunadamente, no hubo heridos ni daños a las fuerzas de paz de la FPNUL ni a sus activos», dijo.

Dijo que este incidente ocurrió después de un encuentro anterior en el mismo lugar, cuando un dron israelí voló agresivamente sobre la patrulla, lo que obligó a las fuerzas de paz a implementar las medidas defensivas necesarias para neutralizar el dron.

«Esta acción de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) viola la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y la soberanía del Líbano, y muestra un completo desprecio por la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz que llevan a cabo tareas encomendadas por el Consejo de Seguridad en el sur del Líbano», escribió la FPNUL.

Hasta que se lanzó este ataque, no hubo respuesta inmediata del lado israelí.

Los ataques israelíes contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de la FPNUL se han producido varias veces, desde que estallaron los enfrentamientos transfronterizos después de que comenzara la guerra de Gaza en octubre de 2023.

Aunque se ha alcanzado un alto el fuego entre Israel y HezboláIsrael continúa llevando a cabo ataques periódicos en el Líbano citando amenazas de Hezbollah.

Israel también mantiene sus posiciones en la frontera más allá de la fecha límite para la retirada de tropas, que se supone es el 18 de febrero de 2025.