Fuertes lluvias y nevadas azotan Himachal mientras la perturbación occidental se activa: IMD







El científico principal del Departamento Meteorológico de la India (IMD), Sandeep Kumar Sharma, declaró el lunes que ha habido una perturbación occidental activa con lluvias y nevadas de ligeras a moderadas en todo Himachal Pradesh, con la mayor lluvia recibido en Kangra y Mandi.

«En las últimas 24 horas, debido a la perturbación activa del oeste, se registraron lluvias y nevadas de ligeras a moderadas en Himachal Pradesh. La nevada más alta, de 15 cm, se registró en Kothi, en el distrito de Kullu, seguida de 13 cm en Kalpa, 8 cm en Sangla y 7 cm en Jot. Se observaron nevadas ligeras en Kufri, en Shimla y Manali…», dijo a ANI.

Sharma dijo que varias partes de Mandi y Kangra recibieron la mayor precipitación de 20 cm, seguida de una caída de temperatura de siete grados centígrados.

«Se registraron lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en partes de Mandi y Kangra, y Gohar, en el distrito de Mandi, recibió la mayor precipitación, de unos 20 mm. Las temperaturas diurnas cayeron bruscamente debido a las nevadas y la nubosidad, cayendo hasta siete grados Celsius en algunos lugares. Se registraron condiciones similares a olas de frío en Manali y Mandi, donde las temperaturas máximas se mantuvieron significativamente por debajo de lo normal. Se informó una niebla densa en Bilaspur, mientras que en Bilaspur se observó niebla poco profunda a moderada Mandí y Sundernagar esta mañana…», añadió.

En cuanto al tiempo que se avecina, el lunes y martes, dijo que las regiones de mayor altitud como Kullu, Spiti, Kangra y Chamba podrían sufrir lluvias y nevadas ligeras. Aunque en la mayoría de las regiones el tiempo permanecerá despejado del 4 al 8 de febrero.

«Los distritos más altos como Chamba, Kangra, Kullu y Spiti pueden experimentar lluvias y nevadas ligeras. Shimla y Mandi tienen una ligera probabilidad de lluvia ligera sólo en una o dos áreas, incluso al final de la tarde o al anochecer. En otras áreas como Una, Bilaspur, Nurpur, Solan, etc., el tiempo permanecerá mayormente despejado. El pronóstico es similar para hoy y mañana. Del 4 al 8 de febrero, el tiempo permanecerá mayormente despejado en todo el estado…», dijo.

Además, informó de una débil perturbación occidental el 6 de febrero, que provocará nevadas ligeras en zonas como Chamba y Lahore.

«Sólo el 6 de febrero se producirá una débil perturbación occidental que afectará a la región. Debido a esto, ha habido una ligera nevada en algunas zonas de Chamba y Lahore. En las últimas 24 horas, la temperatura del día ha bajado significativamente debido a las precipitaciones y nevadas…», afirmó.

Sharma dijo que la temperatura aumentará hasta el 4 de febrero. Después de eso, no habrá cambios significativos hasta el 5 de febrero. La temperatura del 6 al 8 de febrero aumentará gradualmente de 2 a 3 grados centígrados.

No hay posibilidad de ningún cambio significativo en el pronóstico. Cuando el clima se abre, la temperatura puede caer de 2 a 3 grados, dijo.

El meteorólogo de GNRS Srinivasa Rao dijo a ANI que las condiciones frías en Telangana se acercan al final, con temperaturas aumentando desde mediados de enero. Las temperaturas mínimas oscilan ahora entre 14 y 19 grados centígrados, mientras que las temperaturas máximas oscilan entre 28 y 32 grados.

Dijo que la niebla de la mañana podría continuar durante los próximos tres o cuatro días debido a húmedo vientos del este, advirtiendo a los viajeros de la carretera de baja visibilidad entre las 3 am y las 8 am. En Hyderabad, las temperaturas también están subiendo, aunque es posible que persista la niebla en las afueras y cerca del aeropuerto de Shamshabad.

