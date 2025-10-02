Fuertes lluvias probablemente en partes de Andhra, alerta de naranja emitida por el departamento meteorológico







La depresión sobre la Bahía Central Oeste de Bengala se ha intensificado en un depresión profunda y es probable que cruce a Odisha y las costas adyacentes de Andhra Pradesh entre Gopalpur y Paradip el jueves por la noche, dijo el Centro de Advertencia de Ciclón Visakhapatnam, informó el IANS.

El sistema está actualmente ubicado a unos 300 km de Visakhapatnam y Gopalpur, y a 400 km de Paradip.

Partes de la ciudad de Visakhapatnam fueron golpeadas por fuertes lluvias y vientos racheados, lo que resultó en la inundación de áreas bajas. El suministro de energía se interrumpió en algunas partes de la ciudad.

Se esperan vientos de 40-50 kmph en lugares aislados a lo largo de la costa de Andhra Pradesh y la región de Yanam.

El Centro de Advertencia del Ciclón ha emitido una alerta de naranja para varios distritos en la costa norte de Andhra Pradesh y Yanam, donde se espera una lluvia pesada a muy fuerte, según el IANS.

Los distritos afectados incluyen Srikakulam, Parvathipuram Manyam, Vizianagaram, Visakhapatnam, Alluri Sitharama Raju, Anakapalli, Kakinada, Dr. Br Ambedkar Konaseema y East Godavari,

El ministro de Agricultura, K. Atchannaidu, ha instado a los funcionarios a permanecer alerta, especialmente en la costa norte de Andhra. Hizo discusiones con el coleccionista y superintendente de la policía del distrito de Srikakulam para evaluar la preparación para las inundaciones y revisó la situación en los ríos Nagavali y Vamsadhara, informó el jueves la agencia de noticias.

Los ríos Krishna y Godavari muestran signos de mejora, con niveles de inundación gradualmente.

En Prakasam Barrage, la entrada fue de 3.84 lakh Cusecs, y se liberaron 3.99 lakh Cusecs aguas abajo.

Según la Autoridad de Gestión de Desastres de Andhra Pradesh, la entrada en Prakasam Barrage el jueves 3.84 lakh Cusecs. Las autoridades estaban liberando 3.99 lakh Cusecs aguas abajo. Han retirado la primera advertencia en Prakasam Barrage.

El agua de la inundación en Godavari también estaba retrocediendo. La entrada y el flujo de salida en Dowleswaram fueron 12,05,753 cusecs.

La primera inundación La advertencia ha sido retirada.

En Dowleswaram, la entrada y el flujo de salida eran alrededor de 12.05 lakh de cusecs.

La Autoridad de Gestión de Desastres dijo que las personas deben permanecer vigilantes hasta que el agua de la inundación disminuya por completo, informó el IANS.

