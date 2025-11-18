Fuertes lluvias en Yakarta, alerta de inundaciones en estas tres carreteras

JacartaVIVA – La lluvia que azotó la zona de DKI Yakarta y sus alrededores el martes 18 de noviembre de 2025 provocó un aumento en el puesto de alerta/alerta 3 de Sunter Hulu a las 13.00 WIB.

Lea también: Inundaciones repentinas afectaron a 11 pueblos de Brebes y murieron tres personas



Agencia Regional de Gestión de Desastres (BBPD) Yakarta informó que a las 14.00 WIB, había tres carreteras en Yakarta el martes 18 de noviembre de 2025.

«BPBD está tomando nota actualmente charco «Ocurrió en tres carreteras», dijo el jefe del Centro de Datos e Información de BPBD, Mohamad Yohan, en su declaración del martes 18 de noviembre de 2025.

Lea también: Filipinas anuncia estatus de desastre nacional debido al tifón Kalmaegi que mata a 140 personas



Mientras tanto, los datos sobre las zonas afectadas son los siguientes:

1. Calle Lluviosa, Pabellón h.

Lea también: El número de muertos por el tifón Kalmaegi en Filipinas asciende a 140 y más de un centenar están desaparecidos



2. Jalam Pondok Karya, pueblo de Pela Mampang

3. Jalan Kemang Utara IX, pueblo de Duren Tiga

La altura del volumen de agua es de 10 cm a 50 cm. Entonces la causa fueron las fuertes precipitaciones y el desbordamiento del río Mampang.

Según Yohan, BPBD Jakarta, junto con otras partes, también envió inmediatamente personal para monitorear las áreas inundadas. inundación. BPBD junto con el personal relacionado se aseguraron de succionar el agua estancada.

«Y asegúrese de que las tuberías de agua funcionen correctamente junto con los jefes de aldea y subdistrito locales. Se espera que la inundación retroceda rápidamente», explicó Yohan.

Recordó a los residentes de Yakarta que permanecieran alerta y cuidadosos, y aconsejó a los residentes que evacuaran.

«BPBD también proporciona asistencia logística a las comunidades afectadas por las inundaciones que han huido», dijo.