Fuertes lluvias en México provocan inundaciones y deslizamientos de tierra, matando al menos a 41 personas







Algunas personas en los barrios bajos de clase trabajadora de Imagen Rica Escucharon el muro de agua antes de verlo. El sonido más fuerte fue el de los autos chocando entre sí al ser arrastrados por el agua que se había escapado de las orillas del río Cazones e inundó las calles con más de 4 metros (12 pies) de agua en la madrugada del viernes.

El sábado, gran parte de esa agua se había escurrido. Lo que quedó fue pura destrucción y las combinaciones a veces espeluznantes que se producen cuando la naturaleza choca con lo creado por el hombre: como autos colgados en las copas de los árboles e incluso un caballo muerto encajado dentro de la cabina de una camioneta.

El número de muertos por deslizamientos de tierra e inundaciones provocados por las incesantes lluvias en el centro y sureste México El número de personas aumentó a 41 el sábado, dijeron las autoridades, un fuerte aumento mientras miles de soldados limpiaban las carreteras bloqueadas para rescatar a los desaparecidos. Aquí en el estado de Veracruz, del 6 al 9 de octubre cayeron unos 540 milímetros (más de 21 pulgadas) de lluvia.

En Poza Rica, una ciudad petrolera a 275 kilómetros (170 millas) al noreste de la Ciudad de México, hubo poca advertencia antes de que llegara el agua. Algunos vecinos dijeron que sintieron el peligro un par de horas antes y tomaron algunas pertenencias antes de abandonar sus hogares. Shadack Azuara, de 27 años, vino a buscar a su tío alrededor de las 3 am del viernes, pero al llamar a la puerta no obtuvo respuesta y supuso que su tío ya había huido con otros, por lo que se fue a casa para prepararse.

El sábado, aún sin saber nada de su tío `un jubilado de los servicios petroleros que recogía periódicos y botellas para reciclar`, Azuara regresó y encontró a su tío sin camisa y boca abajo en el suelo. agua turbia rodeando su cama, aparentemente ahogado. Pasó horas llamando a las autoridades, intentando que alguien recogiera el cuerpo. «Pensábamos que se había ido, que había evacuado con todos los que se fueron», dijo Azuara.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de México informó que hasta el sábado las fuertes lluvias habían matado a 16 personas en el estado de Hidalgo, al norte de la Ciudad de México, y habían cortado el suministro eléctrico a 150 comunidades allí. Al menos nueve personas murieron en el estado de Puebla, al este de Ciudad de México, y más de 16.000 viviendas resultaron dañadas o destruidas.

También hubo 15 muertes en el estado de Veracruz, donde el ejército y la marina ayudaban a rescatar a residentes de 42 comunidades que quedaron aisladas por deslizamientos de tierra en carreteras y arroyos inundados. Las autoridades dijeron que estaban buscando a 27 personas desaparecidas en toda la región.

Al caer la noche en Poza Rica, equipo pesado retumbaba por las calles oscuras y embarradas. No había electricidad y había poca presencia de la Guardia Nacional o del ejército, pero la gente hizo lo que pudo para comenzar a limpiar sus hogares y negocios. Al otro lado del Costa del GolfoEn los 55 municipios del estado, otras 16.000 viviendas resultaron dañadas. Más temprano, en el central estado de Querétaro, un niño murió luego de quedar atrapado en un deslizamiento de tierra.

En todo el país, más de 320.000 usuarios se vieron afectados por cortes de energía provocados por las fuertes lluvias, dijeron las autoridades. Las autoridades han atribuido los mortales aguaceros a la tormenta tropical Priscilla, anteriormente huracán, y a la tormenta tropical Raymond, ambas frente a la costa occidental de México.

