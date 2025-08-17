Fuertes lluvias en Marathwada; 49 círculos de ingresos registran más de 65 mm en un día







Al menos 49 círculos de ingresos en Marathwad recibió más de 65 mm de lluvia en 24 horas, con Sindgi registrando el más alto a 255 mm, dijo un funcionario el domingo, informó la agencia de noticias PTI.

El exceso de lluvia se registró en los círculos de ingresos en los distritos de Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna, Nanded y Hingoli de la región propensa a la sequía el sábado, dijo, informó PTI.

Según los datos compartidos por la administración del distrito, el círculo de ingresos sindgi en Kinwat tehsil de Fusilado registró 255 mm de lluvia en 24 horas que terminan a las 6 am del domingo.

Además de esto, Savladbara en el distrito de Chhatrapati Sambhajinagar registró 126.75 mm, Kalmanuri y Wakodi en el distrito de Hingoli recibieron 122.5 mm y Bhokardan en Jalna vieron 68.75 mm de lluvia en 24 horas, se indicó, informó PTI.

Mientras tanto, el almacenamiento de agua en 11 proyectos principales de riego de Marathwada ha alcanzado el 88.46 por ciento. Fue el 34 por ciento el mismo día del año pasado.

La descarga de agua está en marcha de Manjara, Penganga, Siddheshwar y las presas de Vishnupuri, dijo el funcionario.

Grandes duchas con vientos racheados predichos en Mumbai

Mientras tanto, un día después de las lluvias maltratadas de Mumbai, el Departamento de Meteorología de la India (IMD) pronosticó la posibilidad de duchas pesadas a muy pesadas con vientos desagradables ocasionales en la ciudad y los suburbios el domingo, dijeron funcionarios cívicos.

Después de un fuerte aguacero durante la noche, la intensidad de la lluvia disminuyó el domingo por la mañana, con duchas de luz y hechizos pesados ocasionales y sin especialización anegado se informó, dijeron.

Los trenes locales llegaron un poco tarde en la ruta del ferrocarril central, pero las autoridades no especificaron ningún motivo para la demora.

No hubo desvío de las mejores rutas de servicio de autobuses, según los funcionarios.

El IMD ha emitido una alerta ‘naranja’, prediciendo una fuerte lluvia en algunos lugares el domingo en Mumbai y vecinos ThaneDistritos de Raigad y Palghar.

La ráfaga ocasional de los vientos podría ser de 40-50 kmph por hora y puede alcanzar a 60 kmph, dijo.

Anteriormente, el fuerte aguacero golpeó a Mumbai y sus suburbios, con algunas piezas que registran más de 200 mm de lluvia en las primeras horas del sábado, inundando áreas bajas y afectando el movimiento de los trenes locales.

(Con entradas de PTI)





