Fuertes lluvias e inundaciones azotan la zona industrial de Kendal, Java Central

Kendall, VIVA – Zona industrial de Kendal (KIK) fue golpeado inundación el martes (28/10/25) por la mañana WIB. La altura del agua alcanzó más de medio metro, inundando las vías utilizadas por los residentes.

Lea también: Las inundaciones paralizan Jalan Pantura Kaligawe Semarang y los atascos son graves



Esta escena se puede ver en imágenes de video que circulan en la comunidad. Al parecer los motociclistas tuvieron que atravesar charcos de agua que sumergieron más de la mitad de sus motos. Se vieron obligados a guiar el vehículo hasta el lugar de trabajo.



Las inundaciones afectaron la zona industrial de Kendal, Java Central, el martes (28/10/25).

Lea también: Las inundaciones afectaron a 15 subdistritos de Cilacap y 307 residentes fueron evacuados



Mientras tanto, otros automovilistas parecían agruparse al final de la vía porque no se atrevían a pasar. La información de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) Kendal Regency, Java Central, confirmó el incidente de la inundación de KIK. Las inundaciones fueron causadas por las fuertes lluvias en el área de Kendal Regency.

«Es cierto que actualmente hay inundaciones en KIK. El nivel del agua está alrededor de la rodilla de un adulto. La causa de la lluvia es bastante alta. El equipo de BPBD está comprobando actualmente», explicó un oficial de BPBD de Kendal a VIVA a través de un mensaje de WhatsApp, el martes (28/10/2025).

Lea también: Las inundaciones azotan 19 provincias de Tailandia y causan 22 muertos



Mientras tanto, la información más reciente de la estación meteorológica BMKG Ahmad Yani Semarang indicó que las condiciones climáticas en Kendal y Semarang se observaron nubladas y lluviosas el martes por la mañana a las 07.50 WIB, lo que se prevé que dure hasta media tarde.

BMKG emitió una alerta temprana al área de Kendal sobre la posibilidad de lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de fuertes vientos y relámpagos. Las áreas afectadas incluyen los subdistritos de Patean, Singorojo, Kaliwungu, Bransong, Pegandon, Cepiring, Patebon, Kendal Kota, Ngampel y South Kaliwungu. (Teguh Joko Sutrisno/tvOne/Semarang)