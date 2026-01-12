Fuertes lluvias caen sobre Yakarta, 6 RT y 4 carreteras sumergidas en inundaciones

JacartaVIVA – Agencia Regional de Gestión de Desastres (BBPD) DKI Yakarta dijo que hasta seis unidades vecinales (RT) y cuatro carreteras en el norte y el sur de Yakarta quedaron sumergidas inundación debido a la lluvia Lluvia que es alto.

«Las fuertes lluvias que azotaron a DKI Yakarta y sus alrededores provocaron inundaciones (inundaciones) en varias áreas», dijo el lunes el jefe del Centro Provincial de Información y Datos de Desastres BPBD de DKI Yakarta, Mohamad Yohan, en Yakarta.

Según él, a las 09.00 WIB, había seis RT y cuatro carreteras en el norte de Yakarta y el sur de Yakarta que se vieron afectados por las inundaciones.



Ilustración de las inundaciones en la zona de Yakarta. Foto : ENTRE FOTOS/Hafidz Mubarak A/foc.

La altura del agua que sumergió el área, dijo, osciló entre 20 centímetros (cm) y casi un metro o 95 cm, especialmente en los tres RT en Pasar Minggu, en el sur de Yakarta.

Mientras tanto, el nivel del agua que sumergió cuatro caminos estaba entre 10 y 20 cm.

«Nosotros de BPBD DKI Jakarta estamos desplegando personal para monitorear las condiciones de inundación en cada área y coordinando con el Servicio de Recursos Hídricos (SDA), el Servicio de Carreteras, el Servicio de Bomberos y Rescate para succionar los charcos», dijo Yohan.

Además de eso, los agentes también se aseguran de que las tuberías de agua funcionen correctamente, junto con los jefes de aldea y subdistritos locales, y preparan las necesidades básicas de los supervivientes. Se prevé que la inundación retroceda rápidamente.

BPBD DKI instó al público a permanecer cauteloso y alerta ante posibles inundaciones. En caso de emergencia llame inmediatamente al teléfono 112. Este servicio es gratuito y funciona las 24 horas del día.

A continuación se detallan seis RT y cuatro vías que resultaron inundadas;

Sur de Yakarta, 4 RT, a saber:

Subdistrito de Duren Tiga: 1 RT

Altura del agua: 40 cm

Causa: Altas precipitaciones

Subdistrito de Pasar Minggu: 3 RT

Altura del agua: 40-95 cm

Causa: precipitaciones intensas y desbordamiento del río Krukut

Norte de Yakarta, 2 RT, a saber:

Subdistrito de Tanjung Priok: 2 RT

Altura del agua: 20 cm

Causa: Altas precipitaciones

Se inundaron cuatro tramos de carretera, a saber:

1. Jalan Anggrek, pueblo de Rawa Badak Utara

2. New Walm Street VII A, North Monument Village

3. Jalan Rorotan 10, precisamente frente a la Mezquita Tanwirul Ikhsan, Rorotan Village

4. Jalan Taman Stasiun, pueblo de Tanjung Priok. (Hormiga)