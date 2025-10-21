Fuertes lluvias azotan partes de Tamil Nadu a medida que se intensifica el monzón del noreste







como el noreste monzón Se intensificó en Tamil Nadu, el Centro Meteorológico Regional (RMC) emitió una alerta roja, prediciendo fuertes lluvias en varios distritos, informó el PTI.

El Ministro Principal, MK Stalin, revisó la situación el martes e instruyó a los funcionarios a tomar medidas de precaución para hacer frente a las lluvias en curso.

Se ha emitido una «alerta roja» para ocho distritos, incluidos Villupuram, Cuddalore, Mayiladuthurai, Nagapattinam, Tiruvallur, Thanjavur, Pudukottai y Ramanathapuram, lo que indica la probabilidad de precipitaciones extremadamente intensas (más de 20 cm en 24 horas). El vecino Territorio de la Unión de Puducherry también está bajo alerta roja, según el PTI.

Mientras tanto, se emitió una alerta naranja para Chennai y distritos como Chengalpattu, Kancheepuram, Kallakurichi, Ariyalur, Perambalur, Thoothukudi, Tirunelveli y Kanyakumari, lo que indica precipitaciones muy intensas (de 11 cm a 20 cm en 24 horas), según funcionarios del Departamento Meteorológico.

CM Stalin llevó a cabo una videoconferencia con los recaudadores de distrito y les ordenó preparar centros de ayuda para los afectados por la lluvia. También destacó la necesidad de garantizar la disponibilidad de alimentos, agua potable y suministros médicos. Se ha pedido a las autoridades que mantengan en espera equipos como máquinas JCB, motobombas, botes, camiones y sierras para cortar árboles, según el PTI.

El viceministro principal Udhayanidhi Stalin inspeccionó las actividades en curso infraestructura obras en el sur de Chennai destinadas a mejorar el drenaje y la gestión de inundaciones. Estas incluyen la ampliación y profundización de canales, la construcción de drenajes de aguas pluviales y la eliminación de sedimentos en áreas estuarinas para permitir un mejor flujo de agua de inundaciones hacia el mar. Visitó el proyecto del canal Okkiam Madhavi, que se está llevando a cabo a un costo de 27 millones de rupias, y también revisó el trabajo en Kannagi Nagar.

En el sur de Tamil Nadu, las lluvias incesantes caídas en Ambasamudram y sus alrededores en el distrito de Tirunelveli durante los últimos dos días han afectado gravemente a los agricultores de arroz. Miles de acres de arroz maduro siguen sin cosecharse debido a la falta de días secos entre los monzones del suroeste y el noreste.

El granjero Subramaniam de la aldea de Kakanallur dijo a PTI que los campos están inundados y que algunos cultivos incluso han comenzado a brotar prematuramente. Hizo un llamamiento al gobierno para que comience a adquirir arroz cosechado a domicilio para aliviar la carga de los agricultores.

Muchas aldeas agrícolas en Tirunelveli, como Mannarkoil, Ayan, Thiruvaalieswaram, Kakanallur, Vaigaikulam y Bramadesam, están sufriendo anegamientos, dañando cultivos y alterando la vida cotidiana, informó la agencia de noticias.

Los funcionarios dijeron que estaban monitoreando la situación como lluvias persisten en múltiples regiones.

(con entradas PTI)





