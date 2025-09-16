Fuerte señal de Adhi Karya

Yakarta, Viva – PT Adhi karya (Persero) TBK anunció que ha pagado los bonos de la Serie A de la Fase III III por valor de Rp1.28 billones, uno de los en tiempo Bumn karya TBK este año.

Este reembolso es una señal positiva que fortalece los fundamentos financieros de la compañía, especialmente antes del plan para formar una tenencia de bumn karya que fue iniciada por el presidente Prabowo Subianto.

El desempeño financiero de Adhi mostró una resistencia bastante buena en la primera mitad de este año. En medio de la industria de la desaceleración, el crecimiento bruto de ganancias de la compañía es de alrededor del 10 por ciento.

Luego, los pasivos, que han caído un 18.8 por ciento en 2024, cayeron nuevamente el 8 por ciento de YOY por trimestre II 2025.

Esta responsabilidad sostenible disminuye confirma el compromiso para cumplir con las obligaciones, así como el fortalecimiento de la credibilidad de ADHI a los ojos de los socios bancarios.

Secretario corporativo Adhi, Rozi Sparta, dijo que el éxito del reembolso de los bonos redujo significativamente la carga de la deuda de la compañía, al tiempo que fortaleció la posición de negociación a los ojos de los inversores y accionistas.

«Este paso refuerza nuestro compromiso en la gestión del riesgo financiero y la responsabilidad de la empresa. Somos optimistas, con esta condición financiera cada vez más sólida, ADHI podrá llevar a cabo su papel estratégico de manera óptima en el Bumn Karya Holding», dijo en Yakarta, lunes a septiembre de 1525.

Rozi también explicó que el estado de Adhi como empresa pública se convirtió en el principal capital para tratar este proceso de consolidación.

Según él, la transparencia y el cumplimiento del gobierno corporativo no son cargas, sino más bien ventajas estratégicas.

«El reembolso de los bonos a tiempo es la prueba de nuestro compromiso de mantener la confianza de los inversores mientras fortalece los perfiles de liquidez de manera disciplinada. Estamos seguros de que esta capacidad es un valor agregado para la integración de Bumn Karya que está siendo coordinado Danantara«Explicó.

Para obtener información, ADHI tiene una capacidad técnica continua y una cartera en proyectos estratégicos nacionales.

En el ferrocarril, ADHI mostró sus competencias técnicas en la construcción del Jabodebek LRT al traer la innovación de la estructura de la viga en forma de U y una construcción de larga duración que ganó el récord de Muri en el corredor denso en el tráfico.

La red de trenes a lo largo de ± 44 km con 18 estaciones también solo registró un récord de 118,114 pasajeros en un día (1 de julio de 2025).

Por el lado de la sostenibilidad, Adhi fortaleció la economía circular de la ciudad a través de la planta Bantargebang RDF y Medan FPLT.

Esto expande la cartera de Adhi Green, convierte los desechos en valor económico y reduce la carga del vertedero.

Mientras tanto, el presidente del Instituto de Estudios de Transporte (Instran), Ki Darmaningtyas, evaluó que la salud financiera de Bumn Karya era muy crucial para garantizar la sostenibilidad de los proyectos nacionales de infraestructura.

«Si las finanzas de la compañía no son saludables, el riesgo del proyecto se detiene en el medio de la carretera está aumentando. Los inversores dudarán en desembolsar fondos para grandes proyectos», dijo.

Agregó que la disminución de los precios de las acciones de una serie de Bumn Karya refleja el surgimiento de dudas en el mercado.

Según Darmaningtyas, el paso concreto para superar esto es mostrar un gobierno corporativo bueno y transparente, además de garantizar un fuerte apoyo gubernamental.

«La disminución de los precios de las acciones es una señal de la pérdida de confianza de los inversores. Bumn Karya debe demostrar un claro compromiso de gobernanza, estados financieros limpios y acompañado de una fuerte voluntad política del gobierno para que los inversores vuelvan a la confianza», dijo.

Mientras tanto, los observadores de transporte y urbanos, Yayat Supriatna, enfatizó que la gestión financiera saludable no es solo un problema de empresa interna, sino que también tiene un amplio impacto en la calidad de los servicios públicos.

«Los grandes proyectos de infraestructura, especialmente el transporte público, dependen mucho de una sólida gobernanza financiera. La salud del flujo de efectivo de la compañía determinará si este servicio público puede operar de manera continua o no», dijo Yayat.