¡Fuerte Rupiah, JCI disparó! Verifique 3 acciones estacionadas en los mejores rangos

Yakarta, Viva – Índice Precio Existencias El combinado (CSPI) mantiene la tendencia hasta el cierre de la negociación el jueves 2 de octubre de 2025. JCI se migra en 0.34 por ciento o 27, 26 puntos a 8,071.08.

Basado en el monitoreo VIVA Negocio De Buque de stockEl índice doméstico se mueve en el rango de 8.059 áreas hasta que el punto más alto toca el nivel de 8,109. El valor de transacción en el mercado regular alcanzó Rp20.97 billones con una frecuencia de transacción de 2.62 millones de veces.

La mayoría del sector de acciones compactos registró los resultados positivo. El sector cíclico disparó 2.24 por ciento, el sector tecnológico fortaleció un 1,13 por ciento, el sector inmobiliario aumentó un 1,07 por ciento, el sector financiero aumentó 1.06 por ciento, el sector de materia prima aumentó un 0,60 por ciento y el sector no cíclico aumentó un 0,48 por ciento.

Por el contrario, el sector de transporte se erosionó fuertemente en un 0.38 por ciento. Luego, el sector de la salud debilitó el 0.28 por ciento, el sector de infraestructura se redujo al 0.12 por ciento y el sector industrial cayó un poco 0.07 por ciento.

El analista de Phintraco Sekuritas dijo que el fortalecimiento del índice de intercambio global y regional es un factor positivo para el JCI. Además, el tipo de cambio Rupia fortalecido El dólar estadounidense también fomenta el fortalecimiento del índice nacional.

El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

«Técnicamente, la formación de histogramas MACD negativos continúa y el indicador RSI estocástico se encuentra en el área de pivote. CSPI está cerrado por debajo del nivel de MA5», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su comunicado citado el jueves 2 de octubre de 2025.

Phintraco Sekuritas también registró una serie de acciones que obtuvieron un salto de precios relativamente grande de Hingva al final de la negociación. Las siguientes tres acciones exitosas ingresaron a las filas de los principales ganadores en el LQ45.

PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)

Las acciones de AMRT dispararon 4.86 por ciento o 90 puntos y cerraron al nivel de 1.940.

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)



Las acciones de MBMA aumentaron un 4 por ciento o 25 puntos a 650.

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Las acciones de MDKA subieron al 2.91 por ciento o 60 puntos y estacionaron en el área de 2,120.