Fuerte crecimiento del crédito, sólida función de intermediación del Banco Mandiri a finales de 2025

Jacarta – La estabilidad de la liquidez interna, que se fortalecerá a finales de 2025, abre mayores oportunidades de expansión para diversos sectores industriales y segmentos comerciales. Esta condición se refleja en el crecimiento del dinero en circulación en términos amplios (M2), que aumentó un 8,3 por ciento anual a noviembre de 2025, según datos del Banco de Indonesia.

Este aumento de la liquidez fue impulsado por la aceleración de la distribución del crédito bancario y el aumento de los fondos públicos absorbidos en el sistema financiero nacional. Esta situación brinda espacio para que la industria bancaria mantenga un crecimiento sostenible de manera más controlada hacia el cierre del ejercicio 2025.

Lo mismo se refleja también en el rendimiento. Banco Mandiri como socio estratégico del gobierno al registrar un desempeño sólido y una base comercial mantenida. Según los informes financieros bancarios exclusivos a finales de noviembre de 2025, la distribución del crédito creció un 13,1 por ciento anual (interanual/interanual) hasta 1.452 billones de IDR.

Este logro está por encima del promedio de la industria en el mismo período y refleja la efectividad de la estrategia de crecimiento implementada de manera mensurable. Aparte de eso, el crecimiento del crédito fue de la mano con el fortalecimiento de los Fondos de Terceros (DPK), que aumentaron un 15,9 por ciento interanual a 1.584 billones de IDR.

En línea con el crecimiento positivo del crédito, los activos totales del Banco Mandiri (solo bancos) a noviembre de 2025 también aumentaron a 2.120 billones de rupias o crecieron un 14,6 por ciento anual. Este desempeño confirma la resiliencia del modelo de negocios de Bank Mandiri en medio de la dinámica global, incluida la volatilidad de los mercados financieros, la normalización de la liquidez y los ajustes en la dirección de las tasas de interés a lo largo de 2025.

Directora de Finanzas y Estrategia del Bank Mandiri Novita Widya Anggraini.

El director de Finanzas y Estrategia del Banco Mandiri Novita Widya Anggraini dijo que este desempeño consistente fue el resultado de una estrategia de crecimiento que se llevó a cabo de manera disciplinada y mensurable. «Bank Mandiri mantiene un equilibrio entre la expansión empresarial y el fortalecimiento de los fundamentos. La experiencia en enfrentar varios ciclos económicos es nuestra base para fortalecer la gestión de riesgos, el capital y la preparación operativa», dijo Novita en su comunicado oficial, el domingo (28/12/2025).

Destacó que la dirección de la política empresarial sigue dirigida a apoyar el crecimiento económico nacional sostenible. «Vemos el mantenimiento de las perspectivas económicas nacionales como una oportunidad para mantener un desempeño sólido. Nuestro objetivo es mantener el crecimiento del crédito y los fondos de terceros en niveles de dos dígitos hasta finales de 2025, manteniendo la calidad de los activos», explicó.