Fuerte candidato para el gobernante de Tiktok, Bestie Donald Trump

Washington DC, Viva – Billonario de tecnología Larry Ellison Y su hijo, el productor de Hollywood, David, ha estado durante mucho tiempo en el mundo de élite.

Sin embargo, este año, su fuerza ha alcanzado una nueva dimensión, porque persiguen un acuerdo que involucra nombres a partir de Tiktok a cnn.

Los grandes nombres les darán control sobre algunas de las compañías de medios más grandes de la Tierra.

Si el nombre Rupert Murdoch se conoce en todo el mundo, tal vez pronto Larry Ellison se unirá a ellos.

Lo que abrió el camino para el aumento familiar fue la relación de Larry Ellison con el presidente de los Estados Unidos. Donald Trumpquien había aprobado su relación, elogió a Ellison, que era mayor a principios de este año como «un hombre increíble y un gran hombre de negocios».

«Está mucho más allá de la tecnología», dijo, como se cita en el sitio BBCLunes 29 de septiembre de 2025. En algunos casos, este es un camino imposible para la familia Ellison.

Larry Ellison (81) hizo su nombre famoso por dominar el campo de las bases de datos y la computación en la nube, al establecer compañías de software y bases de datos Oráculo en 1977.

Un gigante del mundo de la tecnología, su riqueza, que depende de alrededor del 40 por ciento de sus acciones en Oracle, se ha multiplicado durante los últimos 12 meses, a alrededor de US $ 370 mil millones (RP6,170 billones), porque la compañía asumió un papel importante en la construcción de infraestructura de inteligencia artificial (AI).

Durante un momento este mes, incluso se clasificó como la persona más rica del mundo, cambiando la posición de Elon Musk.

La actividad extracurricular de Larry Ellison ha tendido a inclinarse hacia el crucero de botes, el tenis, la investigación antienvejecimiento y la compra de islas en Hawai.

Sin embargo, su estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la atención más atractiva últimamente.

Conocido como un megadonor republicano, organizó la recaudación de fondos para Trump en 2020, aunque, según los informes, no asistía al evento y el récord federal no mostró una contribución pública.

Oracle estuvo involucrado con Tiktok durante el primer mandato de Donald Trump como presidente, actuando como anfitrión de los datos del usuario de la aplicación en los Estados Unidos.

Según el acuerdo que maneja la Casa Blanca, la compañía ahora está lista para convertirse en un inversor con un papel más importante, a cargo de volver a capacitar el algoritmo que presenta lo que vemos.

También se ha demostrado que las relaciones con su gobierno son útiles para su hijo de 42 años, David Ellison, ya que trató de convertirse en un gran jugador multimedia influyente.

Su primer intento en Hollywood, una película de 2006 sobre el piloto de la Primera Guerra Mundial que había tenido y protagonizado juntos, fue un fracaso.

Sin embargo, desde que estableció su propio estudio, Skydance, en 2010, ha ganado un nombre que excede los miles de millones de dólares estadounidenses, produciendo éxitos.

Comenzando desde el verdadero Grit, Mission Impossible y World War Z. En 2011, su hermana, Megan Ellison, también estableció su propio estudio de producción, Annapurna Pictures, que más tarde produjo American Hustle, Her y Zero Dark Thirty Films.

Mientras tanto, David Ellison empujó a Skydance a la televisión, los juegos y los deportes. La adquisición de Paramount el mes pasado, que fue apoyada por su padre, marcó un salto significativo a una nueva área.

Ahora, lidera una amplia operación con más de 18 mil empleados y nuevos desafíos, incluida la supervisión de uno de los medios de comunicación más grandes de los Estados Unidos, CBS.

La adquisición requiere la aprobación de la Comisión Federal de Comunicación (FCC), que regula la transmisión en los Estados Unidos y está dirigida por el leal Donald Trump, Brendan Carr.

Según los informes, la familia Larry Ellison también está preparando una oferta para Warner Brothers Discovery, hogar para Looney Tunes, Harry Potter y Superman, y HBO y CNN, una combinación que creará uno de los mayores gigantes de los medios de los Estados Unidos.

El acuerdo requiere la aprobación del gobierno, en forma de permisos del regulador de la competencia. Larry Ellison y David no respondieron a las solicitudes de comentarios hechos a través de su empresa.

Sin embargo, cuando Elon Musk, otro gran multimillonario y un candidato para el rey de los medios, se probó con el gobierno de Donald Trump, de todos modos, la relación finalmente terminó con una base.