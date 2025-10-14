Fuerte advertencia para Bobotoh Persib

VIVA – persib Bandung acogerá al PSBS Biak en la novena semana Superliga 2025/26 en el estadio Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, viernes 17 de octubre de 2025.

Antes del partido, la dirección de Persib hizo un llamamiento importante a todos bobo: no presente en el estadio.

Esta medida se tomó para mantener el buen nombre del club y evitar posibles sanciones por parte del Comité Disciplinario del PSSI (Komdis).

Durante el período de reforma del fútbol indonesio, la presencia de aficionados del equipo visitante todavía está prohibida en todos los partidos de la Superliga esta temporada.

Estas reglas están contenidas en el Reglamento de la Liga 1 2025/26, Artículo 5, párrafo 7, relativo a Seguridad y Comodidad, así como en el Artículo 141 del Código Disciplinario PSSI de 2023.

«Bobotoh no podrá asistir al partido contra el PSBS Biak en el estadio Maguwoharjo. Hagamos cumplir esta regla juntos como una forma de apoyo real al club», subrayó el vicepresidente de operaciones del PT. Persib Bandung Sea digno, Andang Ruhiat.

Andang recordó que cualquier infracción del reglamento de la Superliga tendría un impacto directo en el club. Las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta partidos sin espectadores, lo que por supuesto perjudicará a Persib y al propio Bobotoh.

«Una vez más les pedimos que se contengan. Apoyen a Persib de manera positiva, desde casa, desde el corazón y a través de la oración. Porque incluso una pequeña infracción puede tener un gran impacto en el Club que amamos», dijo.

Persib se centra actualmente en prepararse para volver a la senda del triunfo después de perder 1-2 ante Persita Tangerang el 27 de septiembre de 2025. El equipo Prince Biru continúa mejorando sus aspectos físicos y tácticos para poder rendir de manera óptima contra PSBS Biak.

«La disciplina del Bototo es parte de la lucha del equipo en el campo. No dejemos que nuestro entusiasmo se convierta en sanciones perjudiciales», concluyó Andang.