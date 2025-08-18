Fuerte ADU haciendo investigación de mercado y activos criptográficos

Yakarta, Viva – Ahora muchas personas usan AI como Chatgpt para investigación, escritura, incluso monitorear los precios Un activo criptográfico.

Leer también: ¡El equilibrio desaparece por un instante! Esta es una nueva forma de robar dinero del cajero automático y la criptografía.



Sin embargo, surge la pregunta, a saber, si es más práctico usar chatgpt directamente o pasar Aquellos ¿Qué actúa como agregador?

Bueno, este artículo proporcionará orientación para que pueda distinguir los dos y determinar cuál es más apropiado para la investigación sobre criptografía, activos financieros u otros temas pesados, como se cita en el sitio. IndodoxLunes 18 de agosto de 2025.

Leer también: Ventas de bistec n batidos ngoting gracias a bitcoin, McDonalds debe estar preocupado



Poe AI es una plataforma hecha de Quora que permite a los usuarios acceder a varios modelos de IA, como ChatGPT, Claude, Gemini y más en un solo lugar.

La principal ventaja es la capacidad de comparar y combinar las respuestas de varias IA a la vez, así como hacer chatbots personalizados de acuerdo con las necesidades del usuario.

Leer también: Bitcoin 4 -Year -Year -To -S Enendiñador del ciclo



Poe fue hecho para presentar conversaciones más adaptativas y creativas, al tiempo que facilitó la creación de contenido e interacciones con varios bots en una plataforma integrada.

Por otro lado, ChatGPT es un producto de apertura al que se puede acceder directamente a través de la web o la aplicación.

ChatGPT está disponible en la versión gratuita de GPT-3.5 y la versión pagada de GPT-4O, que ofrece una experiencia de IA más simple, pero aún es fuerte para la conversación, la escritura o la investigación.

ChatGPT está más enfocado en la interacción directa con un modelo de IA, sin funciones de integración multi-AI o chatbot personalizado que se hace como la de Poe.

Básicamente, Poe enfatiza la flexibilidad, las opciones de los modelos y la personalización de Chatbot, mientras que ChatGPT ofrece experiencia de IA y fácilmente accesible con un modelo fuerte.

Si la definición es similar, ¿cuáles son las diferentes experiencias de investigación? Poe AI se destaca debido a su flexibilidad para acceder a varios modelos de IA a la vez, desde Chatgpt, Claude, Gemini, todos disponibles en una plataforma.

Los usuarios pueden cambiar fácilmente los modelos de IA, comparar las respuestas de varios bots y hacer chatbots personalizados según sea necesario, tanto para la investigación, el aprendizaje y el contenido creativo.

Poe AI también admite la integración de dispositivos cruzados y proporciona generadores multimedia sofisticados para crear imágenes y videos para que las experiencias de los usuarios se vuelvan más dinámicas y productivas.

Con esta característica, Poe Ai proporciona una alta libertad para que los usuarios exploren varias IA a la vez en una serie de conversaciones. En cuanto a por otro lado, ChatGPT ofrece una experiencia más estable y enfocada.

Con una característica de «memoria» que permite una conversación continua, soporte de complementos, habilidades de carga de archivos e interfaces simples, pero intuitiva, el chatGPT es más adecuado para la interacción directa con un modelo de IA fuerte.

Esta plataforma enfatiza la facilidad de uso y la consistencia de las respuestas para que sea ideal para los usuarios que necesitan experiencia de IA confiable y estructurada.

Ahora, ¿cuál es más fuerte cuando se usa para la investigación sobre criptografía, mercado y activos técnicos? Poe AI es muy útil para la investigación de cripto y mercado porque une la mejor IA en una plataforma.

Los usuarios pueden comparar los resultados de varios modelos como GPT-4, Claude y Gemini, lo que hace que sea más fácil para la investigación de verificación cruzada de manera rápida y eficiente.

Poe AI también admite conversaciones múltiples, integración de dispositivos cruzados y generaciones multimedia sofisticadas para que la investigación se vuelva más productiva y creativa.

Con las herramientas de fabricación de chatbot ajustables, los usuarios pueden crear bots especiales para monitorear los mercados, analizar datos o ejecutar ciertas estrategias de investigación.

Mientras tanto, ChatGPT, especialmente la versión GPT-4O, se centra más en la profundidad del análisis en un modelo.

La función de navegación permite la búsqueda de datos más reciente y las capacidades multimodales para facilitar la interpretación de imágenes o gráficos para que la investigación se pueda hacer más profundamente y enfocarse.

Por lo tanto, Poe AI es adecuada para comparar y verificar la información de varias IA a la vez, mientras que ChatGPT es más apropiado para un análisis detallado utilizando un modelo fuerte y estable.

Pero todo eso ciertamente requiere dinero. ¿Qué pasa con el precio? En términos de costos y restricciones, Poe AI y ChatGPT ofrecen opciones gratuitas o suscritas, pero con diferencias en las características y la capacidad.

La versión gratuita de Poe AI da acceso a GPT-3.5 y Claude instantáneamente con límites diarios, suficiente para la investigación de la luz o las conversaciones simples. Poe Ai Premium, alrededor de US $ 20 (RP324 mil) por mes, abre GPT-4 y Claude Opus, permitiendo investigaciones más profundas y haciendo contenido creativo con alta flexibilidad.

ChatGPT gratuito usando GPT-3.5, mientras que ChatGPT Plus para RP324 mil por mes le da a GPT-4O completo con navegación, análisis de datos y multimodal. Es importante comprender que si su objetivo es solo una investigación ligera o interacción diaria, la versión gratuita es adecuada.

Sin embargo, para los comerciantes, los analistas de mercado o los usuarios que necesitan una investigación de IA más fuerte y más fuerte, las suscripciones premium o más pueden proporcionar un valor agregado significativo, respaldar decisiones más precisas y eficientes.

Para lograr resultados de investigación más efectivos, comience creando un aviso temático específico, por ejemplo, para el análisis del precio de los activos criptográficos, las proyecciones del mercado o la tokenómica de una criptomoneda.

Un aviso claro y estructurado ayuda a AI a dar respuestas relevantes y en profundidad. En Poe AI, puede almacenar su aviso favorito para que pueda usarse nuevamente en cualquier momento para que el proceso de investigación se vuelva más rápido y más eficiente.

Poe AI también le permite comparar las salidas de varios modelos de IA, como Claude y GPT-4, en un chat. Este método es efectivo para la información de verificación cruzada y garantizar que los resultados de la investigación sean más válidos.

Mientras tanto, en ChatGPT, la función de memoria permite que AI recuerde el contexto de la conversación anterior, de modo que un análisis largo o de varios pasos se mantiene consistente.

También puede aprovechar las capacidades GPT-4O para la navegación, las interpretaciones de datos y el análisis multimodal, por ejemplo, lectura de gráficos o gráficos, para que la investigación sea más profunda y precisa.

Con una combinación del uso de aviso temático, el almacenamiento de la solicitud en Poe AI y la utilización de la memoria, así como la capacidad avanzada de ChatGPT, la investigación o el mercado de Crypto Asset se vuelven más sistemáticos, válidos y productivos.