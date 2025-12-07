Fuentes del equipo: Sirianni desempeña un papel cada vez mayor en los preparativos ofensivos

De acuerdo a fuentes del equipo, Águilas El entrenador en jefe Nick Sirianni se está involucrando más con la preparación ofensiva esta semana. Filadelfia ha perdido dos juegos consecutivos ante el vaqueros y Bears y ha caído al tercer lugar en el Clasificación de la NFC.

Los Eagles buscarán recuperarse esta semana contra el Cargadores de Los Ángeles el Monday Night Football después de tener 10 días libres desde que jugó contra Chicago el Black Friday.

La ofensiva de las Águilas busca respuestas en 2025

Después de que Saquon Barkley se postulara para encima 2,000 yardas en la temporada regular de 2024 y agregó casi 500 yardas terrestres más en la postemporada, toda la ofensiva de los Eagles se ha desplomado en 2025.

Esta temporada, Barkley tiene 740 yardas en 198 acarreos, con un promedio de 3.7 yardas por acarreo, y solo tiene cuatro touchdowns en el año. El juego aéreo ha sido un tema constante de conversación, con informes de frustraciones con el estilo conservador de Jalen Hurts proveniente de múltiples jugadores dentro del vestuario de los Eagles.

A pesar de tener la nómina ofensiva más alta de la liga, Filadelfia actualmente rangos 24º en yardas totales, 23º en pases, 22º en carreras y 19º en puntos por partido. Desde entonces, las cifras han disminuido, y los Eagles promediando sólo 15,5 puntos por partido en sus últimos cuatro partidos y anotando sólo 15 en la derrota del Black Friday ante los Bears.

El único gran cambio esta temporada en la ofensiva de los Eagles es el coordinador ofensivo Kevin Patullo, quien ha quedado bajo fuego de los fanáticos de los Birds para el previsible llamadas de jugadas y falta de productividad de su esquema ofensivo.

A pesar de eso, Sirianni dijo que «evaluarían todo», pero Patullo seguiría siendo quien decide la jugada. Pero el entrenador en jefe de los Eagles también estará involucrado, mientras intenta solucionar los problemas que han estado plagando a un elenco ofensivo muy talentoso de creadores de juego.

Sirianni tiene experiencia como coordinador ofensivo

Antes de asumir el puesto de entrenador en jefe de los Eagles, Sirianni fue el coordinador ofensivo de los Eagles. Potros de Indianápolis de 2018 a 2020. También ha entrenado mariscales de campo y receptores a lo largo de sus 17 años de carrera como entrenador de la NFL.

Sirianni ha tenido un impacto en la ofensiva de los Eagles durante varias temporadas, pero decidió centrarse más en ser un “CEO” después de que los Eagles colapsaran en la temporada 2023. Le entregó parte del control ofensivo al entonces coordinador ofensivo Kellen Moore, quien desde entonces se convirtió en el entrenador en jefe del equipo. Santos de Nueva Orleans.

Una fuente señaló que la forma en que está estructurado el rol de Sirianni le permite concentrarse en cualquier unidad que más lo necesite, y en este momento ese es obviamente el lado ofensivo del balón.

El mariscal de campo Jalen Hurts dijo que hubo «mucha conversación con el entrenador Sirianni esta semana sobre cómo podemos mejorar y cuál es su visión y la dirección que vamos, y tengo mucha confianza en hacia dónde nos dirigimos».

Saquon Barkley también fue un fanático del plan de juego para esta semana y dijo: «Realmente me encanta el plan de juego. Estoy emocionado. Estamos emocionados de salir y armar un juego completo: ofensiva, defensiva, equipos especiales».

Descubriremos cuánto ha cambiado el plan de juego ofensivo el lunes por la noche, cuando Filadelfia recorra el país para luchar contra los Chargers. El inicio está programado para las 8:15 p.m. por ESPN.