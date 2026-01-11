Fuego y cenizas lideran el cuarto fin de semana sobre primates, Groenlandia 2

James Cameron mantiene a flote los cines casi por sí solo en el nuevo año como “Avatar: Fuego y Ceniza» lidera la taquilla por cuarto fin de semana consecutivo. Su tercera aventura Na’vi ha generado 21,3 millones de dólares en 3.700 salas, lo que eleva su total a 342,6 millones de dólares a nivel nacional y 1.230 millones de dólares a nivel mundial.

Esas ventas de entradas fueron el doble que las de las siguientes películas más importantes, incluida la recién llegada “Primate”y vestigios de vacaciones como “The Housemaid”. Esas dos películas están empatadas por el segundo lugar y se estima que cada una generará 11 millones de dólares durante el fin de semana. (El recuento final se informará el lunes).

<br />

“Primate” parece tener una ligera ventaja sobre la competencia con 11,3 millones de dólares en 2.964 salas en su primer fin de semana. “Primate” también ganó 2,1 millones de dólares a nivel internacional para un inicio global de 13,4 millones de dólares. Los cinéfilos parecen mixtos ante la película con un presupuesto de 21 millones de dólares, que recibió una calificación de “B-” en las encuestas a boca de urna de CinemaScore. “Primate” sigue a un grupo de amigos cuyas vacaciones tropicales salen mal cuando un chimpancé se vuelve violento. Paramount distribuye la película, la primera del nuevo sello de género 18Hz, dirigido por el ex director de DC Films, Walter Hamada.

El thriller psicológico de Lionsgate “The Housemaid”, que busca ocupar el tercer lugar con 11,1 millones de dólares, ha seguido atrayendo multitudes impresionantes. Después de cuatro fines de semana de estreno, la película con clasificación R ha recaudado 93 millones de dólares en Norteamérica y aproximadamente 150 millones de dólares en todo el mundo. Cuesta sólo 35 millones de dólares.

“Zootopia 2” cayó al cuarto lugar con 10,1 millones de dólares en su séptimo fin de semana de estreno. La secuela animada ha sido una potencia de taquilla con 378,8 millones de dólares a nivel nacional y 1.650 millones de dólares hasta la fecha, ubicándose como la película de Walt Disney Animation. película más taquillera de todos los tiempos.

Otro nuevo lanzamiento, la secuela del desastre de Lionsgate “Groenlandia 2: Migración«, con Gerard Butler, completó los cinco primeros con 8 millones de dólares en 2.710 localizaciones. La película original, «Greenland» de 2020, debutó a pedido en los EE. UU. debido a la COVID, pero se convirtió en un éxito modesto en el extranjero con 52 millones de dólares. La secuela fue producida por STX por 90 millones de dólares; Lionsgate adquirió los derechos nacionales por 10 millones de dólares. «Greenland 2», que obtuvo una tibia calificación «B-» en CinemaScore, sigue a una familia que busca encontrar un nuevo hogar después del impacto de un cometa que diezmó la mayor parte del planeta.

“Este es un comienzo plano”, dice David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría cinematográfica Franchise Entertainment Research. Sin embargo, añade que «Gerard Butler es una estrella de acción muy apreciada en todo el mundo. Las cifras internacionales y el negocio auxiliar de alquiler y streaming deberían ser buenos».

El sexto lugar fue para “Marty Supreme” de A24 con 7,3 millones de dólares en 2.512 salas, una caída de alrededor del 38% respecto al fin de semana anterior. Esas ventas de entradas hacen que la comedia dramática de ping pong dirigida por Timothee Chalamet supere los 70 millones de dólares en Norteamérica, ubicándose como una de las películas más importantes de A24 de todos los tiempos. La producción de “Marty Supreme” costó 70 millones de dólares, la película más cara hasta la fecha para A24, por lo que tendrá que quedarse durante el invierno para racionalizar su presupuesto. (Los cines se quedan con aproximadamente la mitad de los ingresos). Sin embargo, la atención de los premios (Chalamet acaba de ganar el Critics Choice al mejor actor, está nominado esta noche para un Globo de Oro y probablemente se encontrará en la carrera por el Oscar) ayuda a justificar el gasto del estudio en formas que van más allá del balance general.

En otros lugares, “¿Está encendida esta cosa?” de Searchlight. recaudó 2,3 millones de dólares y se expandió a 1.475 salas. La película, dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por Will Arnett como un divorciado que recurre al monólogo, ha recaudado 3,4 millones de dólares hasta la fecha.

Otra aspirante a premios, la comedia negra de Neon «No Other Choice», ha generado 1,3 millones de dólares en sólo 147 salas durante el fin de semana. La película, del aclamado director surcoreano Park Chan-wook, ha recaudado la impresionante cantidad de 3,4 millones de dólares durante su estreno limitado.

Mientras tanto, Angel Studios estrenó “I Was a Stranger”, que recaudó 1,2 millones de dólares en 1.400 salas y se ubicó en el puesto 15 de las listas nacionales. La película PG-13, que tiene un presupuesto de 6 millones de dólares, se desarrolla después de que la tragedia golpea a una familia siria en Alepo.

Hasta ahora, la taquilla va ligeramente por delante de 2025. Aunque se sabe que enero será más lento para los cines, este mes podría estar más ocupado de lo esperado con aspirantes a éxitos de taquilla, incluido el thriller apocalíptico de Sony “28 Years Later: The Bone Temple”, el anime “All You Need Is Kill”, la aventura de ciencia ficción de Amazon MGM “Mercy” con Chris Pratt, la película de terror de supervivencia de Sam Raimi “Send Help” y la película dirigida por Jason Statham. «Refugio».

“Esperamos un comienzo de año más fuerte que en 2025 y 2024”, afirma Gross. “Para el [January] taquilla se acerque a niveles prepandémicos, ‘All You Need Is Kill’, ‘Mercy’, ‘Send Help’ y ‘Shelter’ tendrán que tener un gran desempeño”.