Fuego y ceniza vuelven a dominar

James Cameron‘s «Avatar: Fuego y Ceniza» continuó dominando la taquilla coreana entre el 26 y el 28 de diciembre, recaudando 8,6 millones de dólares en más de 1 millón de entradas, según KOBIS, el servicio de seguimiento operado por el Korean Film Council. La película ha recaudado hasta ahora 32,5 millones de dólares.

“Zootopía 2» se mantuvo en un poderoso número 2, sumando 3 millones de dólares durante el fin de semana y elevando su total acumulado a 50,3 millones de dólares. La secuela ha superado ya los 7,4 millones de entradas, consolidando su estatus como uno de los estrenos de animación importados con mejores resultados de 2025.

En tercer lugar quedó el drama romántico surcoreano “Even If This Love Disappears from the World Tonight”, que debutó con 1,2 millones de dólares. Dirigida por Kim Hye-young y basada en la novela de Ichijo Misaki, la película está protagonizada por Choo Young-woo y Shin Si-ah en un romance agridulce de secundaria centrado en una chica con amnesia anterógrada cuyos recuerdos se reinician cada mañana. La película ha recaudado 2,5 millones de dólares en sus primeros cinco días.

El estreno animado japonés «Crayon Shinchan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers» le siguió en cuarto lugar, recaudando 773.000 dólares para un total acumulado de 1,8 millones de dólares.

El título familiar local “Pororo the Movie: Sweet Castle Adventure” quedó en quinto lugar, sumando $147.000 para llegar a $1,2 millones. La comedia dramática “The People Upstairs” continuó su racha constante en el sexto lugar, elevando su recaudación acumulada a 3,6 millones de dólares. Dirigida por Ha Jung-woo y protagonizada por Gong Hyo-jin, Kim Dong-wook, Lee Ha-nee y el propio Ha Jung-woo, la película sigue a una pareja de abajo agotada por el ruido constante de sus vecinos de arriba. Una cena tensa destinada a resolver el problema rápidamente se convierte en una velada de confesiones agudas y dinámicas cambiantes.

Esteban Rey La adaptación «The Life of Chuck» abrió en séptimo lugar con 43.642 dólares, mientras que «Five Nights at Freddy’s 2» sumó 38.622 dólares, con lo que su total ascendió a 1,5 millones de dólares.

Completando la lista se encontraban las películas de antología japonesa “Tatsuki Fujimoto 17–26 Part-1” y “Tatsuki Fujimoto 17–26 Part-2”, que ganaron $44,274 y $44,473 respectivamente.

Las 10 películas principales recaudaron colectivamente 14,02 millones de dólares durante el fin de semana del 26 al 28 de diciembre, ligeramente por debajo de los 15,2 millones de dólares del fin de semana pasado.