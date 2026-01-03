Fuego y ceniza se mantienen fuertes

“Avatar: Fuego y Ceniza” tomó una temprana ventaja en la taquilla posterior al Año Nuevo, marcando su tercer viernes en la cima de las listas.

La tercera entrega de «Avatar» de James Cameron recaudó 14 millones de dólares el viernes, manteniéndose fuerte con sólo un descenso del 38% respecto a esta misma época la semana pasada. Se espera que la epopeya de ciencia ficción recaude 36 millones de dólares el domingo, lo que eleva el total nacional a aproximadamente 302 millones de dólares.

En la retaguardia había un grupo de supervivientes, entre ellos “marty supremo”, “Zootopía 2”, “Anaconda” y “La criada”.

“Zootopia 2” una vez más se ubicó entre los cinco primeros el viernes, ganando $7.1 millones por terminar en segundo lugar. Eso es aproximadamente un 6% más bruto que el viernes pasado. Una hazaña impresionante, considerando que la aventura animada de Disney llegó a los cines por primera vez hace más de un mes. Los niños todavía no van a la escuela durante las vacaciones de invierno, lo que sin duda impulsó el impulso de la última etapa. La película espera recaudar 18 millones de dólares para el domingo, lo que eleva el total nacional a 362 millones de dólares.

“Zootopia 2” se convirtió recientemente en la película de Walt Disney Animation. película más taquillera de todos los tiempos con 1.460 millones de dólares en la taquilla mundial. La película superó a otra secuela animada, “Frozen 2”, que recaudó 1.450 millones de dólares en 2019.

“The Housemaid” ocupó el tercer lugar con 5,2 millones de dólares el viernes, reflejando de manera impresionante las ganancias de esta misma época la semana pasada. El thriller de Lionsgate, protagonizado por Sydney Sweeney como una criada interna con un pasado oscuro, espera sumar 13,8 millones de dólares hasta el domingo para un total nacional de 74,6 millones de dólares.

Completando los cinco primeros puestos del viernes se encontraban el drama de ping pong de A24 “Marty Supreme” y la comedia de aventuras de Sony “Anaconda”. “Marty Supreme” ocupó el cuarto lugar con 4,6 millones de dólares, lo que supone un descenso del 32% respecto al viernes pasado. Se proyecta que la película recaudará alrededor de 11 millones de dólares el domingo para un total nacional de 55 millones de dólares. “Anaconda” quedó en el puesto número 5 con 3,5 millones de dólares, lo que representa una caída de alrededor del 34%. La película debería recaudar 9,2 millones de dólares el domingo, lo que elevaría el total nacional a 45 millones de dólares.