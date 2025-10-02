Fuego en la refinería de Dumai, Bahlil envió un equipo de investigación

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia reveló que había enviado un equipo para verificar Refinería de DumaiRiau, el incendio el miércoles (1/10) Noche. Al equipo recibió la tarea de averiguar las causas fuego el.

«Mi equipo no ha regresado de la ubicación (incendio)», dijo Bahlil en Yakarta, jueves 2 de octubre de 2025.

El Director General (Dirjen) del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Petróleo y Gas (MIGAS), Laode Sulaeman explicó que el equipo del Ministerio de Energía y Recursos Minerales se fue para la ubicación del incendio el jueves por la mañana. Informe de PT Kilang Pertamina Refinería internacional (KPI) Unidad de refinería II Dumai que el incendio que ocurrió el miércoles (1/10) Noche no interfirió con la producción de refinería.

«Si el informe anoche obtuve del GM, no hubo disturbios. Permanecer en producción, aún operando», dijo Laode.

Se sabe que el sonido de una fuerte explosión acompañó el fuego de la refinería. El equipo de respuesta de emergencia de la refinería de Pertamina Dumai logró superar incendios en una de las unidades operativas, de modo que la situación estaba en una condición segura y se controló con éxito a 23.20 WIB.

El proceso de investigación de la causa del incidente se está llevando a cabo para garantizar medidas preventivas más óptimas en el futuro.



Fuego en Pertamina Dumai Refinery

Comunicación del gerente del área, relaciones y CSR Pertamina Refinery Dumai Agustiawan asegura que el suministro de combustible (BBM) permanezca seguro después del incendio que golpeó una de sus unidades el miércoles (1/10) por la noche.

Citado de la página oficial de la Refinería Internacional Pertamina, la Refinería Dumai es la tercera refinería de procesamiento de petróleo más grande en Indonesia con un nivel de complejidad/NCI 7.5.

Esta refinería tiene una capacidad total de 170 MBPOD con salida del producto, a saber, diesel, Avtur, Pertalite, Pertadex, MFO-LS, LSFO, UCO, NBF, fluido liso, GLP y Coca-Cola verde. (Hormiga)