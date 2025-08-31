Fuego del edificio Gegana Kramat, presuntamente acto de personas desconocidas

VIVA – Edificio Gegana que esta en el camino EspeluznanteCentral Yakarta, envuelto en el gallo rojo el domingo por la tarde, 31 de agosto de 2025.

Un residente de Kramat 5 llamado Deden dijo que el incendio comenzó a envolver el edificio alrededor de 16.50 WIB.

«Hay un grupo de personas que no saben dónde, de repente que ingresa a la gegana con negro y negro, luego ardía», dijo Deden, domingo 31 de agosto de 2025.



Aparato de la brigada móvil de la policía Tropas y vehículos tácticos en la sede del campo principal del Comando Brimob, DePok, West Java, miércoles 28 de noviembre de 2018.

Se desplegaron un total de seis camiones de bomberos para extinguir el incendio que envolvió el edificio Gegana.

Según los informes, el humo negro se disparó sobre el cielo alrededor de Jalan Kramat Raya. Este incidente también hizo que el flujo de tráfico sea la experiencia de tráfico en ambas direcciones.

Este incidente del incendio ocurrió después de que el edificio Gegana también sufrió destrucción y hornear por las masas en el incidente dos días antes.