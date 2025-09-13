Fuego de la casa en Semarang, una persona fue asesinada





SemarangVIVA – Una persona murió en un evento fuego que quema dos Casa En asentamientos densamente poblados en el área de Jomblang Perbalan, Semarang City, Central Java, sábado.

El presidente de RW 2 Candi Village, Siswanto, dijo que el incidente del incendio se descubrió por primera vez a las 16:40 WIB. La víctima murió en nombre de Siti Kotimah (67), un residente de la casa golpeado por un incendio.

«Los residentes descubrieron que la casa de la víctima ya estaba ardiendo. Anteriormente no sabía que había personas en la casa», dijo.

Los residentes que intentan extinguir el fuego manualmente usando un cubo y agua tomada del río pueden controlar el fuego para no extenderse a la casa circundante.

Dijo que el camión de bomberos que recibió el informe sobre el incidente tuvo dificultades para llegar a la escena debido al estrecho acceso de entrada.

Después de que el fuego se extinguió, los oficiales encontraron el cuerpo de la víctima en el baño.

«La información es la víctima en casa porque su hijo regresa a la aldea», agregó.

Siswanto no ha recibido información sobre la causa del incendio. Mientras que el cuerpo de la víctima fue enterrado de inmediato después de ser evacuado por oficiales. (Hormiga)

