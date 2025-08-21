Fuego de la casa en Kalideres West Yakarta, una persona fue asesinada





Yakarta, Viva – Un hombre con el Iz inicial (18) fue asesinado en fuego Casa Live en Jalam Semanan Raya, RT 01 RW 02 Semanan, KalideresWest Yakarta, el miércoles por la noche, 20 de agosto de 2025 ..

«Hubo una víctima, un hombre», dijo el jefe del Departamento de Fuego y Rescate de West Yakarta (Gulkarmat) del Servicio de Bomberos y Rescate (Gulkarmat) en Yakarta el jueves.

Sin embargo, hasta ahora su partido no ha podido revelar la causa de la muerte del hombre porque la cronología del fuego todavía está en el proceso de investigación.

«(Cronología y causas) todavía se investigan», dijo Syarif.

Mientras tanto, el cuerpo de la víctima muerta fue evacuado usando la ambulancia de West Yakarta PMI y fue llevado al Hospital de Policía de Kramat Jati para su mayor manejo.

Se desplegaron un total de 16 camiones de bomberos y 80 personas en la ubicación del incendio que quemó dos casas alquiladas en el área.

Después de luchar por extinguirse en medio de un denso asentamiento, los oficiales lograron controlar el fuego y evitar que los incendios se extiendan a otros edificios.

«El proceso de apagón se completó con éxito a las 23:23 WIB», dijo Syarif. (Hormiga)

