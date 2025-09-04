Fuego de la casa en Kalideres, 2 personas asesinadas

Yakarta, Viva – Dos personas fueron asesinadas en fuego Casa En el área del Citra Garden 8, Pegadungan Village, Kalideres, West Yakarta, el jueves por la mañana alrededor de las 05.04 Wib.

Leer también: El profesor de UPI fue reportado como desaparecido desde hace 6 días



«Dos víctimas (asesinadas) fueron encontradas en el segundo piso de la casa. La primera víctima en el baño, en nombre de Abun (50), la segunda víctima en el dormitorio, en nombre de Arianto (20)», dijo el jefe de la Sección de Operaciones de Bomberos y Rescate de West Jakarta, Syarifudin cuando se confirmó en Jakarta el jueves.

Leer también: Se encontró el supuesto cuerpo de la víctima del helicóptero perdió el contacto en el sur de Kalimantan, su condición era patética



Syarif dijo que los residentes habían intentado extinguir el fuego, pero el fuego se extendió.

«Los residentes han tratado de extinguir con 5 tubos de extintores de fuego ligero (APAR), pero el incendio ha comenzado a extenderse. La víctima fue encontrada después de que los oficiales llevaron a cabo el proceso de enfriamiento», dijo.

Leer también: Carcón de helicóptero que perdió contacto en el bosque del sur de Kalimantan



Syarif dijo que su partido desplegó a 75 personas con 15 camiones de bomberos para extinguir el incendio que golpeó una casa de 2 historias con un área de aproximadamente 60 metros cuadrados.

La pérdida debida al incendio se estimó en RP305,640,000. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=V4SLJ60OQMK