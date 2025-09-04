Fuego de la casa en Kalideres, 2 personas asesinadas


Jueves 4 de septiembre de 2025 – 12:30 WIB

Yakarta, Viva – Dos personas fueron asesinadas en fuego Casa En el área del Citra Garden 8, Pegadungan Village, Kalideres, West Yakarta, el jueves por la mañana alrededor de las 05.04 Wib.

Leer también:

El profesor de UPI fue reportado como desaparecido desde hace 6 días

«Dos víctimas (asesinadas) fueron encontradas en el segundo piso de la casa. La primera víctima en el baño, en nombre de Abun (50), la segunda víctima en el dormitorio, en nombre de Arianto (20)», dijo el jefe de la Sección de Operaciones de Bomberos y Rescate de West Jakarta, Syarifudin cuando se confirmó en Jakarta el jueves.

Ilustración de fuego.

Leer también:

Se encontró el supuesto cuerpo de la víctima del helicóptero perdió el contacto en el sur de Kalimantan, su condición era patética

Syarif dijo que los residentes habían intentado extinguir el fuego, pero el fuego se extendió.

«Los residentes han tratado de extinguir con 5 tubos de extintores de fuego ligero (APAR), pero el incendio ha comenzado a extenderse. La víctima fue encontrada después de que los oficiales llevaron a cabo el proceso de enfriamiento», dijo.

Leer también:

Carcón de helicóptero que perdió contacto en el bosque del sur de Kalimantan

Syarif dijo que su partido desplegó a 75 personas con 15 camiones de bomberos para extinguir el incendio que golpeó una casa de 2 historias con un área de aproximadamente 60 metros cuadrados.

La pérdida debida al incendio se estimó en RP305,640,000. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=V4SLJ60OQMK

Ilustración de accidentes de tren.

Accidente de tren turístico en Lisboa Portugal, 15 personas fueron asesinadas

El entrenamiento turístico fuera del carril y se estrelló contra un edificio en Rua da Gloria.

img_title

Viva.co.id

4 de septiembre de 2025





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí