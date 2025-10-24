Fue rociado por Deddy Corbuzier, ahora Relaciones Públicas de PA revela la demanda de divorcio de Raisa, ¿está violando las reglas?

Jacarta – Relaciones Públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, estuvo en el punto de mira porque anteriormente había sido rociado por Deddy Corbuzier, por brindar información sobre el tema del divorcio que lo enredaba en ese momento.

Pero ahora, en medio de la noticia de que se ha presentado una demanda de divorcio raisa adriana en contra Hamish DaudEl Tribunal Religioso (AP) del Sur de Yakarta finalmente habló. Abid, Relaciones Públicas de la Autoridad Palestina del Sur de Yakarta, explicó las razones por las que su partido se atrevió a revelar información sobre la demanda al público. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Según Abid, esta medida no viola las normas legales. Destacó que los anuncios relacionados con demandas de divorcio están incluidos en la información que se permite transmitir al público.

«Se permite el anuncio público de una demanda de divorcio», explicó Abid recientemente en su oficina.

Abid dijo que la base legal para la divulgación de información estaba contenida en el Decreto del Presidente del Tribunal Supremo (SK-KMA) Número 2/144/KMA/SK/VIII/2022 sobre las normas del servicio de información pública en los tribunales.

«Por lo tanto, si hay preguntas como esta, incluso solicitudes públicas al respecto, estamos obligados a cumplirlas. Por ejemplo, sí, información sobre el registro. Eso se puede preguntar, el registro se puede investigar. Luego también están los datos estadísticos del caso. Los datos estadísticos sobre este caso incluyen cuántos casos, cuántas demandas, solicitudes», explicó.

Continuó que este tipo de casos también se incluyen en la categoría de información abierta.

«Entonces también sobre el tipo de asunto. Hay demandas, solicitudes, demandas de divorcio, luego también demandas, demandas de divorcio, se llama divorcio. Bueno, entonces esto está abierto, sí. Sí, podemos responder», continuó.

De hecho, Abid cree que el tribunal está obligado a dar respuestas al público cuando se le pide aclaraciones sobre el proceso de divorcio.

«Incluidas las etapas del juicio. Por ejemplo, el proceso de tramitación de casos, se pueden hacer preguntas. Así que no todo en los Tribunales Religiosos está cerrado. Incluso si alguien hace preguntas como esas, sí, estamos obligados a proporcionar información. Así es», dijo Abid.

«Incluida esa pregunta (la demanda de Raisa contra Hamish), respondí», añadió.

Sin embargo, Abid subrayó que no todo debería revelarse. Dijo que había límites estrictos con respecto a la información privada.