Fue revelado, el conductor de OJOL se reunió con el vicepresidente en el palacio registrado como conductor desde 2015

Yakarta, Viva – La identidad del taxista de la motocicleta en línea (OJOL) que estuvo presente en la reunión representativa de OJOL con vicepresidente RHODE ISLAND, Gibran rakabuming raka De Palacio del Vicepresidente El sábado 30 de agosto de 2025, finalmente conocido como el conductor de Rahman Thohir Gojek.

Leer también: El padre del estudiante que murió durante la manifestación en el DPR me dijo que su hijo quería ser un TNI



Cuando se confirmó, Rahman admitió que era uno de los ocho conductores de OJOL, que tuvieron la oportunidad de diálogo con el vicepresidente en la ocasión.

«Me uní a Gojek desde 2015, así que soy un conductor original. Estoy estudiando que es un graduado de derecho en la Universidad del 17 de agosto de 1945», dijo Rahman a los medios, el martes 2 de septiembre de 2025.

Leer también: Presidente de la Asociación de Conductores de Ojol cuestionando la reunión de Gibran con el conductor de OJOL: no es parte de nosotros





El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka visitó Pekanbaru, Riau.

Además, Rahman también consideró que había injusticia en narración que se está desarrollando en las redes sociales hoy. Según él, no desacrediten a los conductores de Ojol solo porque tienen la capacidad de hablar bien en público.

Leer también: PSI: Hay fiestas en Hoaks, quieren Prabowo-Jokowi y Gibran ovejas



«La narración que circula ahora es como si no tuviéramos derecho a usar palabras que son intelectual como escalada o educación. Tenga en cuenta que este conductor de OJOL no solo consiste en personas que se graduaron de la escuela primaria, media o secundaria, sino que también hay muchos que son graduados de S1 y S2 «, dijo.

Después de una reunión de varios conductores de OJOL con el vicepresidente el sábado la semana pasada, surgieron varias narraciones en las redes sociales que dijeron que los conductores que asistieron no representaban una comunidad de Ojol en particular.

De hecho, hay acusaciones que los declaran como Intel, porque usan términos unidos al mundo militar.

«Con respecto al uso de palabras como cadetes, que es común en el mundo de perojolan», dijo Rachman.

«Este cadete muestra a un miembro de la comunidad que no tiene un puesto. Por lo tanto, los líderes de la comunidad lo mencionan como cadetes, no porque esté relacionado con ciertos militares o instituciones», dijo.