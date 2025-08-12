Fue revelado, Dahlia Polonia y Fandy Christian habían separado durante mucho tiempo la cama antes del traje de divorcio.

VIVA – Noticias de divorcio de la pareja de celebridades Dahlia Polonia Y Cristiano fandy Sorprendió al público. La razón es que los dos habían decidido regresar juntos después del tema de la infidelidad en 2023, por lo que muchos pensaron que su relación había mejorado. Sin embargo, la realidad es diferente.

El abogado de Dahlia Polonia, Wayan Vajra Fhany Jaya, reveló que desde hace unos meses, su cliente y Fandy en realidad no vivían en casa. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo Segkya.



Fandy Christian y Dahlia Polonia.

«En este momento han separado la casa. En mayo se separó de la casa», dijo durante una entrevista virtual el 12 de agosto de 2025.

No solo eso, antes de decidir separar la casa, la pareja incluso había sido separada durante mucho tiempo.

«Y meses antes de que eso separara la cama», agregó.

Según Wayan, esta condición muestra que los problemas domésticos de Dahlia y Fandy se han estado calentando durante mucho tiempo, incluso antes de que se presentara la demanda por divorcio.

«Si separas la cama, ha pasado mucho tiempo desde principios de este año si no me equivoco de la historia de Mbak Dahlia», explicó.



La decisión de Dahlia de salir de la casa aparentemente se desencadenó por un problema de que ya no podía tolerar.

«Dahlia se fue, podría haber un problema que podría no ser detenido por la madre de Dahlia. Finalmente, la madre de Dahlia decidió reunirse conmigo, consultar nuevamente», dijo Wayan.

Después del proceso de consulta, Dahlia se sintió estable de terminar con su hogar que había sido construido durante 10 años.

«Finalmente, la madre de Dahlia estaba firmemente para firmar el poder y julio presenté una demanda», concluyó.

Este divorcio estaba en el centro de atención porque el viaje de la relación de Dahlia y Fandy estaba llena de altibajos. Habían enfrentado la tormenta de problemas de infidelidad, pero aún así decidieron sobrevivir. Desafortunadamente, el problema que continúa acumulando finalmente hace que la separación sea la última manera.