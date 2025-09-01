Fue revelado, Bobotoh había robado el comienzo antes de que Thom Haye se uniera a Persib

VIVA – Thom Haye finalmente se introdujo oficialmente como un nuevo recluta Perseguidor Bandung. El mediocampista del equipo nacional indonesio firmó un contrato de dos temporada y estaba listo para escoltar a Maung Bandung en la Super League y la AFC Champions League dos 2025/26.

Pero antes de la firma del contrato, Haye ya había sentido el rápido entusiasmo Boboto. El jugador con el número 33 de retroceso afirmó estar inundado de mensajes en las redes sociales de los fanáticos de Persib.

«Incluso antes de unirme oficialmente, había recibido muchos mensajes de Bobotoh. Era una belleza, pasión y fanatismo extraordinarios», dijo Haye, domingo 31 de agosto de 2025

El ex SC Heerenveen admitió que la decisión de elegir Persib no podía separarse de la reputación del club y la cantidad de apoyo de los partidarios. «Después de discutir con la persona y la familia más cercanas, decidí dar este paso. Persib es un gran equipo con un extraordinario fanatismo de Bobotoh. Estoy orgulloso de ser parte de Persib», dijo Haye.

No solo sobre el apoyo, Haye también dijo que Bobotoh se había convertido en una parte importante de la cultura de la gente de Bandung y West Java. «Sé mucho sobre el fútbol indonesio, la competencia y los jugadores. Conocer a Persib no es difícil. Estoy realmente sorprendido por el fanatismo de Bobotoh», dijo.

Con su unión oficial de Haye, Persib agregó fuerza en el centro del campo. Ahora lo que se espera es la prueba del centrocampista para responder a las expectativas de Bobotoh, que han dedicado el apoyo total desde el principio.