“¿Fue la lección de salsa?” Jaylen Brown de los Celtics reacciona a la explosión de 50 puntos

El celtas de boston terminó su viaje por la costa oeste con estilo el sábado 3 de enero, superando al Clippers de Los Ángeles 146-115. El equipo de Joe Mazzulla regresa a Boston después de haber ganado tres de sus cuatro juegos como visitante.

Jaylen Brown jugó un papel clave en la victoria. Terminó la noche con 50 puntos, cinco asistencias y tres rebotes, lanzando 18 de 26 (69,2%) desde el campo con 6 de 10 (60%) desde la línea de tres puntos.

Poco después de la victoria, Brown recurrió a las redes sociales para bromear diciendo que pudo haber sido su reciente lección de salsa lo que lo ayudó a asegurarse un lugar en los libros de historia de Boston. Brown se convirtió simplemente en el tercer jugador en la historia de la franquicia para registrar múltiples juegos de 50 puntos, uniéndose Jayson Tatum y Larry Bird.

«¿Fue la lección de salsa de anoche? Tengo que bailar más a menudo jajaja», bromeó Brown.

¿Fue la lección de salsa anoche? Tengo que bailar más a menudo jajaja.

El delantero de los Celtics había publicado previamente una transmisión en vivo de sí mismo trabajando en la pista de baile. Se produjo poco después de que se supiera que había sido desairado para el premio al Jugador del Mes de diciembre.

Sin embargo, Brown claramente usó ese desaire como combustible porque dominó en ambos lados de la cancha durante todo el partido del sábado, incluso sujetando Kawhi Leonardque ha estado en apuros en las últimas semanas.

Brown pidió proteger a Kawhi en la victoria de los Celtics

A lo largo de su carrera, Brown siempre ha estado dispuesto a asumir el desafío de proteger al mejor jugador del equipo contrario, y contra los Clippers, eso no fue diferente.

Durante su conferencia de prensa posterior al juegoEl entrenador en jefe Joe Mazzulla reveló que Brown había solicitado específicamente proteger a Leonard durante el vuelo de Sacramento a Los Ángeles.

“Desde que estoy aquí, puedo entrenar a muchachos que se preocupan por ganar, por la defensa y por el equipo”, dijo Mazzulla. «Y entonces me envió un mensaje de texto en el avión (pidiéndome proteger a Leonard) desde Sacramento hasta aquí. Me envió un mensaje de texto en el avión en Sacramento. Y pensé que fue genial. Simplemente creo que es una representación de, ya sabes, la organización, pero también del liderazgo y, ya sabes, lo que él hace».

Brown jugó un papel importante a la hora de mantener callada a la estrella de los Clippers. En sus cinco juegos anteriores, Leonard promediaba 40,4 puntos por noche. Sin embargo, liderados por Brown, los Celtics lo limitaron a 22 puntos con un 35,3% de tiros.

Los Celtics están demostrando que sus escépticos estaban equivocados

La victoria del sábado sobre los Clippers elevó el récord de la temporada de Boston a 22-12, y los colocó a sólo medio juego de distancia del Knicks de Nueva Yorkquienes ocupan el segundo lugar en la Conferencia Este.

Según Limpiar el Vidrioque tiene un filtro de tiempo basura incorporado, los Celtics también han sido uno de los mejores equipos del mundo. NBA durante las últimas dos semanas. El sitio los tiene liderando la liga en diferencial de puntos (+14,1), segundo en rating ofensivo (127,2 puntos por 100 posesiones) y cuarto en rating defensivo (113,1 puntos permitidos por 100 posesiones).

Boston volverá a la acción el lunes 5 de enero, cuando regrese al TD Garden para enfrentar al toros de chicago. Una vez más, Brown tendrá la tarea de liderar la línea ofensiva y potencialmente anclar la defensa del punto de ataque del equipo.

A juzgar por el éxito que tuvo su última lección de salsa, tal vez debería volver a la pista de baile una vez que aterrice en Boston. Después de todo, otra noche de 50 puntos funcionaría de maravilla para su caso de MVP.