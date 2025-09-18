FTC demanda a las prácticas de boletos injustos y nación en vivo

La Comisión Federal de Comercio y siete estados demandaron Nación viva y Masterero El jueves, alegando que las compañías trabajaron con corredores de boletos en el mercado secundario. La demanda afirma que las compañías permitieron a los revendedores comprar más allá de sus límites de compra de boletos publicitados, lo que permite la reventa de boletos en emperados marcados muy por encima del valor nominal. La demanda sigue a un movimiento similar el año pasado por el Departamento de Justicia.

En la demanda, presentada en un tribunal federal en California el jueves y revisado por Variedadel FTC Además, presunto Ticketmaster, que es propiedad de Live Nation Entertainment, participa injustamente en un «cebo y conmutador» entre artistas y consumidores a través de la publicidad de precios más bajos.

«Los acusados ​​han cosechado ganancias masivas al tergiversar el precio total de los boletos para los consumidores, que pagan miles de millones de dólares cada año en tarifas obligatorias que no se reflejan en el precio de la lista», dice la queja. Además, destaca las formas en que Ticketmaster afirmó públicamente que apoyan el «precio total», donde, como lo expresaron, «el primer precio que el consumidor ve es el precio que el consumidor paga».

Además, la demanda acusa a ambas compañías de imponer engañosamente limitaciones estrictas en la cantidad de boletos que los consumidores podrían comprar para un evento, alegando que «permiten» a los corredores a sabiendas usar múltiples cuentas de Ticketmaster para comprar boletos ilegalmente y aumentar sus ventas en otros mercados.

La Asociación Nacional de Venue Independientes y la Organización Nacional de Touring Independent, que representan entidades independientes en el espacio de gira y han acusado durante mucho tiempo a la nación en vivo y al maestro de boletos de prácticas injustas, aplaudieron rápidamente la medida.

«La demanda de hoy ha dado credibilidad a lo que los fanáticos, artistas y etapas independientes han creído durante años: Live Nation y Ticketmaster explotan su dominio no solo en la promoción de conciertos y las entradas primarias, sino también en el mercado de reventa», dijo el director ejecutivo de NIVA, Steven Parker. “La FTC y siete estados ahora alegan que la misma compañía que controla casi el 80% de las importantes boletos de conciertos han permitido que los revendedores del sistema de Ticketmaster, vuelvan a revender las entradas para los fanáticos en marcados masivos.

La FTC alegó que Live Nation y Ticketmaster violaron la Ley de ventas de entradas en línea Better, o la Ley de Bots, afirmando que la compañía «no ofrece a los consumidores que no hay otra opción».

«Los acusados ​​obtienen ingresos significativos de las reventas de boletos», afirma la demanda. «Al revender los boletos que se compran a los corredores de Ticketmaster, los acusados ​​pueden ‘triple inmersión’ en las tarifas, recolectando tarifas de: (1) corredores cuando compran los boletos en el mercado primario, (2) corredores, nuevamente, cuando Ticketmaster

vende sus boletos en el mercado secundario de Ticketmaster y, finalmente, (3) consumidores que compran boletos de Ticketmaster en su mercado secundario «.

«Esto no es solo un mal negocio; es el engaño y el abuso del poder de monopolio. Al hacer la vista gorda a los revestimientos, incluso dándoles las herramientas para evitar límites y cosechar boletos, Live Nation ha actuado como el promotor, el vendedor principal de entradas, el gerente de los artistas y el Scalper».

Un representante de NITO dijo: «Sin comentar sobre los cargos específicos, NITO aplaude los esfuerzos de la Comisión Federal de Comercio para reformar un ecosistema injusto de boletos que a menudo no sirve a los consumidores o artistas. Se necesitan cambios que aborden las tarifas excesivas, la disponibilidad de boletos para los fanáticos a precios justos y mantenga el proceso alineado con los intereses que benefician a sus fanáticos».

Esta demanda de la FTC se produce un mes después de que demandó a un grupo de inversión clave de la compañía de reventa de boletos y a las empresas afiliadas, incluidos los asientos épicos y Totally Tix LLC, alegando que utilizó métodos ilegales para asegurar boletos y revenderlos a tarifas infladas para conciertos populares, incluida la gira «Erass» de Taylor Swift.

«El presidente Trump dejó en claro en su orden ejecutiva de marzo que los intermediarios sin escrúpulos que dañan a los fanáticos y aumentan los precios a través de métodos anticompetitivos que nos escucharán», dijo el presidente de la FTC, Andrew N. Ferguson, en un comunicado después de la demanda de agosto. «La acción de hoy hace aviso de los corredores de que la FTC de Trump-Vance vigilará las operaciones que eludirán ilegalmente los límites de compra de los vendedores de entradas, asegurando que los consumidores tengan la oportunidad de comprar boletos a precios justos».

En un movimiento posiblemente relacionado, Nación en vivo llamada Richard Grenell, El controvertido jefe designado por Trump del Centro Kennedy, a su junta directiva en mayo.