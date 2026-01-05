¡Frustrante! La lluvia detiene el concierto en Singapur, decepcionado porque el público no está entusiasmado

Singapur, EN VIVO – El momento de Año Nuevo, que debería haber estado lleno de euforia, en realidad se convirtió en un punto culminante inesperado. concierto Año Nuevo Lluvia en Singapur.

El cantante y actor de Corea del Sur sorpresivamente detuvo su actuación en medio del concierto que se llevó a cabo el 31 de diciembre de 2025. Esta acción se llevó a cabo luego de que Rain sintiera que el público presente no mostraba el entusiasmo y respuesta que esperaba. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Este incidente quedó registrado en un video subido a las redes sociales y rápidamente se difundió ampliamente. En la grabación, la atmósfera del escenario de repente se volvió incómoda cuando Rain, cuyo nombre real es Jung Ji Hoon, intentó repetidamente provocar la interacción de la audiencia. Los invitó a cantar, aplaudir e incluso bailar juntos, pero la respuesta que recibieron fue considerada demasiado pasiva.

Cuando la invitación no produjo resultados, Rain finalmente detuvo la música que se estaba reproduciendo.

«Parad, parad, parad», dijo Rain al equipo del escenario, en un vídeo subido a Instagram @pulusmusik, citado el martes 6 de enero de 2026.

Inmediatamente expresó su decepción a la audiencia.

«Oigan, ¿por qué están haciendo esto? Oh, Dios mío. Vamos», le dijo a la audiencia.

Una expresión de frustración era claramente visible en el rostro de Rain cuando volvió a hablar desde el escenario.

«Hola a todos, ¿por qué están haciendo esto?» Dijo Rain en un tono decepcionado. Esta declaración de repente hizo que el ambiente del concierto fuera tranquilo, lejos de la emoción que suele ser sinónimo de Nochevieja.

La cosa no quedó ahí, el cantante de la canción “Love Song” incluso dio una severa advertencia a la audiencia.

«Si te quedas así callado, no podremos divertirnos. Si dejas de bailar y cantar, apagaré la música y me iré a casa», continuó el hombre de 43 años.

Al final de su interacción, Rain nuevamente intentó levantar el ánimo de la audiencia cuestionando su preparación.

«¿Por qué no te levantas? ¿Estás listo? No puedo oírte», preguntó.

La acción espontánea de Rain provocó varias reacciones entre los internautas. Algunos pensaron que su actitud era demasiado dura, mientras que otros realmente entendieron su posición como intérprete que depende de la energía recíproca del público.