Frost Festival trae aire fresco a PUBG Mobile Esports a fin de año

VIVA – Mundo PUBG Móvil está de vuelta en pleno apogeo con la presencia de la actualización de la Versión 4.1: Frosty Funland, que se lanzará oficialmente el 6 de noviembre de 2025.

No solo trae una temática invernal llena de sorpresas, esta actualización también fortalece la atmósfera. deportes electrónicos global con elementos temáticos de PMGC (PUBG Mobile Global Championship) y actualizaciones competitivas en varios modos.

A través del Frost Festival, PUBG Mobile invita a los jugadores a experimentar la sensación de la competencia de deportes electrónicos en una atmósfera llena de hielo. El nuevo modo Frosty Funland presenta una ciudad con temática nevada, Penguinville, completa con lindos personajes de Ninja Penguin y una variedad de desafíos colaborativos que requieren trabajo en equipo como arena torneo profesional.

Los jugadores también pueden disfrutar de un área temática especial de PMGC Arena, completa con lugares para tomar fotografías y un paquete de campeones exclusivo. Esta característica permite a los jugadores sentirse como si estuvieran en el escenario del campeonato mundial de PUBG Mobile.

«Esta actualización no es sólo entretenimiento de temporada, sino también una forma del compromiso de PUBG Mobile de brindar una experiencia de deportes electrónicos más inmersiva y competitiva», escribió PUBG Mobile en su declaración oficial.

PUBG Mobile 4.1 también trae ajustes importantes al Modo Clásico, desde configuraciones de armas hasta nuevas áreas como el Astillero en Erangel. Esta actualización proporciona un equilibrio de juego más competitivo, importante para los jugadores que participan con frecuencia en scrims o torneos comunitarios.

Además, nuevos sistemas como Loot Truck y Move Loot Crate abren nuevas estrategias en la batalla, lo que hace que esta actualización no solo sea visual, sino que también mejore el rendimiento del juego en el ámbito de los deportes electrónicos.

La comunidad de deportes electrónicos también disfrutará de la nueva temporada del ciclo 9, temporada 27, que presenta un evento de arena clasificada del 27 de noviembre al 1 de enero. Modos como Team Deathmatch, Assault y Domination son ahora un lugar para demostrar habilidades individuales y de equipo.

Cada región tendrá 1000 de los mejores jugadores que recibirán recompensas de nivel y títulos exclusivos, enfatizando el papel de la Arena Clasificada como foro para la regeneración de nuevos talentos de deportes electrónicos en PUBG Mobile.

A través del modo World of Wonder (WOW), PUBG Mobile fomenta el nacimiento de creadores y diseñadores de mapas competitivos. Los creadores ahora pueden diseñar sistemas de misiones, crear casas prefabricadas e incluso construir sus propios estadios con temas de deportes electrónicos, un gran paso hacia la expansión del ecosistema comunitario competitivo de PUBG Mobile.