Fronx se limita a los pasajeros, Stargazer se convierte en el salvador de Hyundai y descuentos en los peajes de Nataru

Jacarta – Acercándose el fin de semana y las actuales vacaciones de Navidad, lectores VIVA Automotriz el viernes 26 de diciembre de 2025, prestando atención a tres temas importantes que tienen un impacto directo en los usuarios de la vía. A partir de cuestiones de seguridad en Suzuki FronxLa confesión de Hyundai sobre el papel. Astrónomo en medio de la presión del mercado, a la noticia de los descuentos en las tarifas de peaje que estarán vigentes hasta principios de 2026. A continuación se ofrece un resumen.

1. Problema con el cinturón de seguridad, Suzuki Fronx tiene prohibido llevar pasajeros traseros



Prueba de choque del Suzuki Fronx en Japón

El Suzuki Fronx estuvo en el punto de mira después de que surgiera información de que había un problema con el sistema de cinturones de seguridad. Como resultado, se dice que este automóvil no puede transportar pasajeros en el asiento trasero por el momento. ¿Qué causa el problema y qué medidas toma el fabricante para garantizar la seguridad del consumidor? Leer más.

2. Hyundai afirma que este año fue salvado por Stargazer



Hyundai Stargazer Cartenz

Hyundai admite abiertamente que su desempeño de ventas este año estuvo respaldado en gran medida por Stargazer. Se dice que este monovolumen es la columna vertebral de un mercado cada vez más competitivo y desafiante. ¿Qué factores hacen que Stargazer desempeñe un papel tan importante y cuál es la estrategia de Hyundai en el futuro? Leer más.

3. Carretera de peaje Podrás conseguir un descuento de Navidad hasta el 10 de enero de 2026



Ilustración del pago de peaje. Foto : ENTRE FOTOS/Septianda Perdana

Buenas noticias para los usuarios de las autopistas que viajen durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Varias carreteras de peaje oficiales reciben tarifas reducidas que son válidas hasta el 10 de enero de 2026. ¿Qué tramos reciben descuentos y de cuánto descuento pueden disfrutar los usuarios de la carretera? Leer más.