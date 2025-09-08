Frontera entre la India-Nepal en la alerta máxima en medio de los disturbios de Katmandú







Las autoridades han emitido una alerta a lo largo de la IndiaNepal Border a la luz de las protestas en curso en Nepal, las principales fuentes confirmaron al ANI el lunes.

La fuerza de seguridad fronteriza de la India, la Sashastra Seema Bal (SSB), ha aumentado su vigilancia y está monitoreando de cerca los desarrollos para evitar cualquier derrame de disturbios en territorio indio.

Al menos 14 personas fueron asesinadas y docenas heridas el lunes, ya que las protestas violentas por los jóvenes sacudieron la capital nepalí y ciertas otras áreas por la decisión del gobierno de prohibir los sitios de redes sociales, lo que llevó a las autoridades a desplegar el ejército en Katmandú para controlar la situación, dijeron los funcionarios.

«Se ha emitido una alerta en la frontera entre la India-Nepal, considerando las protestas en Nepal. El SSB está vigilando de cerca la situación», dijeron las autoridades a ANI.

Declararon que la alerta es «de naturaleza preventiva» y que la situación actualmente permanece bajo control.

Según las fuentes, ha habido una implementación adecuada en ubicaciones clave a lo largo del borde, con controles estrictos implementados en varios puestos de avanzada fronteriza. La coordinación con la administración local también se ha mejorado para garantizar un movimiento suave de las personas mientras mantiene seguridad.

La frontera abierta entre India y Nepal se extiende más de 1,751 kilómetros, que abarca estados indios como Uttarakhand, Bihar, Uttar Pradesh, Bengala Occidental y Sikkim. Si bien esto facilita los estrechos lazos socioeconómicos y culturales, también requiere una mayor vigilancia durante los períodos de disturbios políticos en Nepal.

En el pasado, se emitieron alertas similares durante eventos como las protestas de Madhesi 2015, que afectaron significativamente el comercio y el movimiento transfronterizo.

La Sashastra Seema Bal (SSB), una de las fuerzas policiales armadas centrales de la India (CAPF), que comprende más de 90,000 personas, continúa manteniendo una vigilancia estricta. Los informes se envían regularmente al Ministerio del Interior (Mha). Además de su rol de expulsión fronteriza, el SSB también se despliega en las operaciones de contrainsurgencia y seguridad interna cuando sea necesario, según el ANI.

La alerta se produce en respuesta a una protesta masiva en Nepal dirigida por miles de jóvenes manifestantes que asaltaron el complejo del Parlamento el lunes. Las protestas fueron provocadas por la decisión del gobierno de Nepal de bloquear el acceso a las principales plataformas de redes sociales, incluida Facebook, citando preocupaciones sobre la difusión de noticias falsas, discursos de odio y fraude cibernético.

El gobierno afirmó que muchas de estas plataformas se estaban utilizando bajo identidades falsas para incitar a los disturbios y cometer delitos en línea. Sin embargo, el movimiento ha sido ampliamente criticado como un intento de suprimir la libertad de expresión y desviar la atención de gobierno corrupción.

(con entradas ANI)





Fuente