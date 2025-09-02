FromMalaysiatoindonesia, un internautor mundial en medio de la ayuda ayuda al Ojol del país

Yakarta, Viva – Viral en las redes sociales, los internautas extranjeros brindan apoyo para los taxistas de motocicletas en línea (ojol) en Indonesia.

El movimiento en las redes sociales está cercado #frommalaysiatoindonesia. Este apoyo comenzó después de la muerte de uno de los conductores de OJOL llamado Affan Kurniawan, quien fue aplastado por el vehículo táctico BRIMOB (Rantis).

A partir de una carga de captura de pantalla en los hilos de redes sociales y X, los internautas del extranjero parecen pedir comida, bebidas, equipos médicos a través de la aplicación de agarre, con características ‘gritar Conductor ‘en Grabfood cambiando la ubicación a Indonesia.

El valor del pedido varía, desde cientos de miles a millones de rupias. Esta orden se distribuyó inmediatamente a los conductores de OJOL que trabajaban o tomaron medidas en el camino. Los internautas extranjeros también envían un mensaje de oración para que Ojol permanezca seguro y la situación de Indonesia es inmediatamente pacífica.

El hashtag es viral e inmediatamente se propaga a varios nación El sudeste asiático es uno de ellos Singapur, Filipinas y Tailandia. También hay internautas de Vietnam, Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, Japón, para unirse a Corea del Sur.

La sociedad indonesia expresó su gratitud por preocupación y solidaridad Ciudadanos de Malasia y otros países contra la comunidad OJOL del país. Esto fortalece el espíritu de solidaridad, al tiempo que proporciona espacio para apoyar a los conductores de Ojol en Indonesia.