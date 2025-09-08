‘Friends’ Gang Gange, de 20 años en Kolkata







Una mujer de 20 años era supuestamente lacricado Por dos de sus amigos en la parte sur del área de Haridevpur de la ciudad, dijo el domingo un oficial de policía. La mujer alegó en su queja que fue secuestrada por los dos acusados ​​y llevado a un lugar cerca de Malancha el sábado por la noche, donde fue violada, dijo.

«Los dos acusados ​​han huido, y los estamos buscando. La víctima está siendo examinada médicamente. Estamos investigando el asunto. Nuestros oficiales están visitando el lugar donde tuvo lugar el crimen», dijo el oficial.

«Uno de los dos acusados, Chandan Mallick, había invitado a la víctima a una fiesta de cumpleaños. Pero la joven no quería ir. Más tarde, Chandan y su amiga Debangshu Biswas la secuestraron de su casa y la violaron varias veces», dijo. La víctima se fue a casa y narró todo el incidente a los miembros de la familia, quienes luego la llevaron a la estación de policía para alojar un queja.

