Friends Bus ha atendido a 92 millones de pasajeros, el 72 por ciento de los cuales pasaron de motos

Jacarta – El Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Transporte Terrestre continúa mejorando la conectividad entre regiones. Se implementaron una serie de estrategias para lograr el objetivo de la igualdad económica en toda Indonesia.

El Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte, Aan Suhanan, enfatizó que para apoyar la Visión Dorada de Indonesia 2045, su partido había fijado la dirección de la política. transporte urbano. Como todos los Centros de Actividad Regionales (PKW), están conectados mediante un sistema de transporte confiable con el Centro de Actividad Nacional (PKN).

«La Dirección General de Transporte también está mejorando la accesibilidad de los nodos de transporte a escala nacional, como aeropuertos, puertos y estaciones de tren. Esto a través de la provisión de transporte integrado, facilitando los viajes de las personas», dijo.

Aan dijo que todas las áreas urbanas cuentan con servicios confiables de transporte público masivo urbano disponibles para respaldar la accesibilidad en cada área. De hecho, todas las zonas agropolitanas, rurales y fronterizas brindan servicios confiables de transporte rural dentro del área y hacia las áreas urbanas más cercanas.

Como se sabe, hasta el año 2024 la Dirección General de Transporte Terrestre ha optimizado los servicios de transporte urbano por carretera o lo que se suele llamar comprar el servicio. Donde este servicio se extiende a 11 regiones de Indonesia, como Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Surakarta, Jogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan y Makassar. Estas 11 áreas han sido atendidas mediante 817 autobuses y 54 vagones alimentadores.

Actualmente existen varios servicios. amigos del autobus que ha sido asumida por el gobierno local. Esto está de acuerdo con el objetivo, es decir Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Relaciones Públicas que este autobús amigo pretende dar un impulso que luego deberá ser continuado por cada Gobierno Regional.

Director General de Transporte Terrestre, Ministerio de Transporte, Aan Suhanan.

De hecho, la transferencia de servicios al Gobierno Regional indica algo bueno porque las regiones están más preocupadas por los servicios de transporte urbano.

Aan también explicó que de 2020 a 2025, se ha atendido a 92 millones de pasajeros y el 72 por ciento de los usuarios de Teman Bus son personas que han cambiado de motocicletas y el 23 por ciento son personas que han cambiado de automóviles privados.

«En el futuro, el Gobierno Central se centrará en mejorar los servicios de transporte público. Como un sistema de transporte público masivo en 16 ciudades en 2 regiones con un presupuesto de 3,72 billones de IDR. Luego también hay un servicio de subsidio de transporte por carretera en 1.592 servicios con un valor de 905.570 millones de IDR y también hay transporte del Área de Estrategia Nacional (KSN) en 81 servicios por un valor de 278.050 millones de IDR», dijo.