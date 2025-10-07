¡Fresco! Rizki Juniansyah Sabet 2 Medalla de oro más récords mundiales en el Campeonato Mundial de la Guerra Mundial 2025

Fuerza, vivir – Levantador Indonesia Rizki Juniansyah ganó dos medallas de oro en el Grupo A Campeonato mundial Elevar IWF (Campeonato Mundial de IWF) 2025 en Forde, Norwegia, martes por la mañana Wib.

Luchando en el 79 kilogramo de la clase de hombres, Rizki ganó dos medallas de oro en la categoría de Clean and Jerk y Total Generation, dijo el martes IWF.

Rizki logró romper el récord mundial cuando lucha en la categoría Clean y Jerk después de realizar con éxito una generación con una carga total de 204 kilogramos, así como una medalla de oro para él.

La medalla de oro también Rizki obtuvo de la categoría de generación total con 361 kilogramos con detalles de 157 kilogramos en Snatch y 204 en Clean and Jerk.

Además, Rizki también logró obtener una medalla de bronce en la categoría Snatch después de levantar con éxito las cargas con un peso total de 157 kilogramos, pero posteriormente falló al experimentar en la clase con la segunda y tercera con una carga de 162 kilos.

Además, compañero levantador de Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah logró obtener una medalla de plata en la categoría Clean y Jerk después de poder levantar pesas con un total de 203 kilogramos.

Mientras tanto, la medalla de plata de 79 kilogramos de la categoría de 79 kilogramos de hombres fue asegurada por el levantador de Corea del Norte de Corea del Norte Chong-Song con un total de 360 ​​kilogramos. También pudo obtener una medalla de oro en la categoría de Fritatch después de levantar un peso de 163 kilogramos.

La medalla de bronce de 79 kilogramos en el número total de categoría de hombres puede ser sellada por el levantador egipcio Mohamed Younes con un total de 360 ​​kilogramos, los resultados de 162 kilogramos en Snatch y 198 en Clean and Jerk.

Además, la medalla de bronce de 79 kilogramos en la categoría de hombres y idiotas fue obtenida por el hijo de LIFTER Corea del Sur Hyeon-ho con 198 kilogramos.

Anteriormente, otro levantador indonesio Eko Yuli Irawan pudo ganar una medalla de bronce en el 65 kilogramo de la clase de hombres con un total de 137 kilogramos el sábado pasado. (Hormiga)