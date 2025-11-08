¡Fresco! Raymond/Joaquin aseguran entradas para la final del Masters de Corea 2025

Corea del Sur, VIVA – Dobles masculinos juveniles de Indonesia, Raymond Indra/Nicolás Joaquínlogró llegar a la final del torneo de bádminton Maestros de Corea 2025. La pareja apodada «RayJo» confirmó su ascenso a la máxima categoría tras eliminar en semifinales a los representantes de Estados Unidos, Chen Zhi Yi/Presley Smith.

Compitiendo en el Centro Cultural y Deportivo de la Universidad Wonkwang, Iksan, el sábado 8 de noviembre de 2025, Raymond/Joaquin parecían llenos de confianza. Ganaron dos juegos seguidos con marcador de 21-15 y 21-17. A pesar de enfrentarse a una feroz resistencia, especialmente al final del segundo juego, la pareja indonesia pudo cerrar el partido con una victoria convincente.

Este resultado también asegura que Raymond/Joaquín serán los únicos representantes indonesios clasificados para la final del Masters de Corea 2025. Previamente, la individual femenina, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, tuvo que parar en semifinales tras perder ante la representante de Taiwán, Chiu Pin-Chian.

A través de una carga oficial a la cuenta @badminton.ina, PBSI apreció la actuación de RayJo, que fue considerada extraordinaria. «Enfrentando una feroz resistencia al final del segundo juego, Raymond/Joaquín lograron cerrar el partido con una victoria. ¡Enciende a RayJo!» escribió la cuenta oficial.

Esta victoria amplía la tendencia positiva de la joven pareja que se ha mostrado constante desde las primeras rondas. Velocidad, compacidad y tranquilidad en los puntos cruciales fueron las claves para que Raymond/Joaquín alcanzaran la final del torneo BWF World Tour Super 300.

En la final se enfrentarán a los representantes anfitriones, Lee Jong-min/Wang Chan. Cualquiera que sea el resultado, este logro es una fuerte señal de que Indonesia tiene una prometedora regeneración en dobles masculino.

«El joven MD es muy prospectivo. ¡Juega rápido, golpea fuerte, sé sólido!» escribió el comentario de un internauta en Instagram, describiendo el entusiasmo del público por la apariencia de RayJo.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin están ahora a un paso de llevarse a casa el título de campeón del Korea Masters 2025. Su espíritu de lucha y su desempeño estable son nuevas esperanzas para el sector de dobles masculino de Indonesia a nivel mundial.